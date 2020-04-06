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İyiliğin böylesi... Bir ev sahibi kiracılarından kira almayacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Brooklyn’de 80 civarı dairenin sahibi olan ve 200 kiracısı bulunan 59 yaşındaki Mario Salerno, aldığı bir kararla, şehir genelindeki kiracılarından Nisan ayı boyunca kira almayacağını açıkladı.

İyiliğin böylesi... Bir ev sahibi kiracılarından kira almayacak

Mario Salerno kararını bina girişlerine astığı “Nisan 2020 ayının kirasından muaf tutulacaksınız. Lütfen güvende kalın, komşularınıza yardımcı olun ve ellerinizi yıkayın” notuyla duyurdu. Yerel basına yaptığı açıklamada kira gelirindeki kaybı önemsemediğini, kiracılarının durumunu önemsediğini belirtti.

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Mario “Herkesin sağlıklı olmasını istiyorum. Benim için tüm mesele bu, insanların sağlıklı olması ve akşam masalarına yiyecek yemek koyabilmeleri daha önemli. Bu yüzden onlara kirayı dert etmemelerini, aileleri ve yakınlarını düşünmelerini söyledim” dedi.

O BİR SUPERMAN

Mario’nun kiracılarından biri olan Kaitlyn Guteski, bir kuaför salonu sahibi ve dükkanını salgın nedeniyle kapamak zorunda kalanlardan yalnızca biri. Kaitlyn, Mario’nun adeta bir Süperman olduğunu belirtti. 28 yaşındaki bir diğer kiracı Paul Gentile ise salgın nedeniyle işini kaybetmiş. Paul, Mario’nun bu kararına çok şaşırmadığını, neredeyse 4 yıldır Mario’nun kiracısı olduğunu ve onun örnek bir ev sahibi olduğunu söyledi.

Paul “New York’ta böyle bir kiracı – ev sahibi ilişki görmeniz çok zor. Mario inanılmaz biri, işsizlik nedeniyle yaşadığım stresi oldukça hafifletti” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, kira almayan ev sahibi,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
80 daire , 200 kiracı enteresann ..
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