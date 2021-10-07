Bir Fransız klasiği: Muzlu Fransız tostu! Bu lezzet kahvaltılarınızın yıldızı olacak

Son zamanlarda özellikle keyfili pazar kahvaltılarının arananlarından biri olan Fransız tostun en pratik tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Bu lezzet hem tüm gün boyunca açlık hissinizi bastıracak hem de lezzetiyle sizleri büyüleyecek. Şimdiden afiyet olsun.

MUZLU FRANSIZ TOSTU TARİFİ

MALZEMELER

4 dilim ekmek

1 muz

1/2 su bardağı süt

1 yumurta

1 çay kaşığı şeker

1/2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı pudra şekeri

2-3 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

Olgun bir muzu püre haline getirin, yumurta ve sütü ekleyin. İyice karıştırın.

Tereyağı ile yağlanmış bir tavayı önceden ısıtın. Her ekmek dilimini iki taraftan karışıma batırın ve dilimleri tavaya yayın.Orta ateşte iki tarafını da birkaç dakika kızartın.

Muzlu Fransız tostlarını pudra şekeri, tarçın serpin ve (veya) akçaağaç şurubu (tadına göre bal, reçel veya ekşi krema) ile süsleyin. Sıcak servis yapın.



