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Kahvaltının yeni yıldızı! İki dilim arasında benzersiz bir lezzet: Ispanaklı sandviç tarifi

13.09.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne kahvaltı yaparak başlamak tüm uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Özellikle çocukların okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı yapması önerilir. Çoğu kişi yoğun iş temposu ve koşuşturma arasında bu öğünü bir kahve ile atlar. Ancak sadece 5 dakikanızı alacak bir sandviç tarifi ile gününüzü daha enerjik geçirmenize yardımcı olacağız.

Kahvaltının yeni yıldızı! İki dilim arasında benzersiz bir lezzet: Ispanaklı sandviç tarifi

Ünlü şair Cemal Süreya, “Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı” dizeleriyle aslında bu öğünün diğerlerinden daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Türk mutfağında da kahvaltının ayrı bir yeri vardır. Özellikle Pazar kahvaltılarında tüm aile sofranın başına oturur ve keyif yapar. Günlük hayatın yetişme telaşı içinde keyifle kahvaltı yapmanın pek mümkün olmadığının farkındayız. Bu yüzden sizlerle sadece 5 dakikada pratik bir şekilde hazırlanan ve yolda bile yiyebileceğiniz bir sandviç tarifi araştırdık.

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SOMONLU VE ISPANAKLI SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

  • 12 dilim tam buğday ekmeği
  • 200 gram hafif tuzlu somon
  • 600 gram taze ıspanak
  • 100 gram keçi peyniri
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 30 gram tereyağı

HAZIRLANIŞI

Ekmeklerin kabuklarını kesin. Tereyağını dilimlerin üzerine yayın ve tamamen erimesine izin verin. Ispanakları sıvı yağ ile yumuşayana kadar orta ateşte kavurun. Altın rengini alana kadar her bir ekmek dilimini kızartın. Tost ekmeğinin üzerine biraz ıspanak ve krem peynir koyun. Ardından bir dilim somon ekleyin ve başka bir parça kızarmış ekmekle örtün.

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