Bir garip olay! Köprüyle evlendi: O, yakışıklı ve dayanıklı

Avustralyalı Rose, Fransa'nın güneyinde yer alan Occitanie bölgesine bağlı Céret şehrindeki tarihi köprü Le Pont du Diable (Şeytanın Köprüsü) ile 2013'te evlendi.

yüzyılda inşa edilen köprü ile evliliğini 'peri masalı' olarak betimleyen Rose, düğününün ve ilişkisinin detaylarını Sunday Night'a anlattı.

Şeytanın Köprüsü'ne şehri gezerken aşık olduğunu belirten Rose, düğününe komşu şehir Saint-Jean-de-Fos'un belediye başkanı da dahil 14 kişinin katıldığını söyledi.

"ONA YÜZÜK TAKTIM"

Rose, köprüye boyutlarına yakışır özel bir yüzük yaptırdığını da belirtti ve "Ona yüzük taktım. Onu gördünüz, çok yakışıklı, güçlü ve dayanıklı. O, gerçekten sıkı bağlar kurabileceğim biri" dedi.

"O beni dünyaya bağladı ve fani şeylerden uzaklaştırdı" diye konuşan Rose, köprünün dünyada kalıcı ve daimi olduğunu, bunun kendisine dünyada fani olduğunu hatırlattığını söyledi.

Köprünün sahip olabileceği en iyi eş olduğunu belirten Rose, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizimki, görkemli bedeninin altından akan nehrin akıntılarında gerçekleşen, hayatın değişmezlerini kucaklayan bir aşk."

İkilinin 'evliliği' Fransa yasalarına göre geçerli sayılmasa da Rose, bağlarının çok güçlü olduğunu da söyleyerek açıklamalarını sonlandırdı.



