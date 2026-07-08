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Bir günde 4 gemi yanaştı: 9 bin 300 turist sokaklara akın etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, aynı gün limana yanaşan 4 kruvaziyer gemisiyle hareketli bir gün yaşadı. Çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 300 turisti ağırlayan ilçe, kruvaziyer sezonunun en yoğun günlerinden birine sahne olurken, ziyaretçiler tarihi ve turistik noktaları gezerken kent merkezinde de alışveriş yaptı.

Bir günde 4 gemi yanaştı: 9 bin 300 turist sokaklara akın etti

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 9 bin 300 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas" ve "Norwegian Viva", Palau bayraklı "Astoria Grande" ve Malta bayraklı "Sea Cloud 2" demirledi.

Bir günde 4 gemi yanaştı: 9 bin 300 turist sokaklara akın etti 1

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 300 turistin bir kısmı, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Bir günde 4 gemi yanaştı: 9 bin 300 turist sokaklara akın etti 2

Tura katılmayan turistler ilçeyi gezdi, kent merkezinde alışveriş yaptı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın turist gemi
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