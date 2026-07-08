Bu köyde yaşayan herkes 1 metre! Şehrin adı bile değişti

İran'ın Afganistan sınırına yakın bölgesinde bulunan Makhunik köyü, geçmişte burada yaşayan insanların yaklaşık 1 metre boyunda olması nedeniyle "Cüceler Şehri" olarak anılıyordu. Yaklaşık 100 yıl öncesine kadar köy sakinlerinin boy ortalamasının normalden yaklaşık 50 santimetre daha kısa olduğu biliniyor.

2005 yılında bölgede bulunan küçük bir mumya, köy hakkındaki efsaneleri yeniden gündeme taşıdı. Ancak uzmanların yaptığı incelemelerde mumyanın cüce bir yetişkine değil, prematüre bir bebeğe ait olduğu belirlendi.

KISA BOYUN NEDENİ YETERSİZ BESLENME

Uzmanlara göre köy halkının kısa boylu olmasının en önemli nedeni, yıllarca süren yetersiz beslenme oldu. Kurak ve verimsiz topraklar nedeniyle hayvancılık yapılamayan bölgede yaşayan insanlar, ağırlıklı olarak turp, arpa ve tahılla beslenmek zorunda kaldı. Nesiller boyunca devam eden bu beslenme düzeninin fiziksel gelişimi olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

ÇAYI BİLE REDDEDİYORLARDI

Makhunik köyü sadece kısa boylu sakinleriyle değil, ilginç yaşam tarzıyla da dikkat çekiyordu. İran'da çay kültürü oldukça yaygın olmasına rağmen köy halkı uzun yıllar çay içmeyi doğru bulmadı. Hatta bu alışkanlığın yalnızca madde bağımlılarına özgü olduğunu düşündükleri belirtiliyor.

KÜÇÜK EVLERİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Köyde bugün hâlâ geçmişi yansıtan 70 ila 80 arasında alçak tavanlı taş ev bulunuyor. İlk bakışta bu evlerin sadece köy halkının kısa boylu olması nedeniyle inşa edildiği düşünülse de, uzmanlar bunun doğru olmadığını söylüyor.

Müze çalışmalarında görev alan Ahmad Rahnama'ya göre küçük evler; daha az yapı malzemesi gerektirmesi, ısıtma ve soğutmayı kolaylaştırması ve dışarıdan fark edilmeyi zorlaştırması nedeniyle tercih edildi.