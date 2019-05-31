Mynet Trend

Bir haftadır haber alınamıyordu! Ormanda çıplak halde...

okan.akin okan.akin
HABER  | 31.05.2019 19:23 | Son Güncelleme

Antalya’da bir hafta önce yakınlarının kayıp ilanı verdiği Halit Yılmaz (50), ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş, elleri ve ayakları bağlı halde ölü olarak bulundu.

Bir haftadır haber alınamıyordu! Ormanda çıplak halde...

Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce Antalya Kepez ilçesi Varsak bölgesinde ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 50 yaşındaki Halit Yılmaz’a ait Korkuteli ilçesi - Naldöken yolunun 3. kilometresinde otomobili bulundu. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kayıp olarak aranan Yılmaz’ı aramaya başladı. Ekipler, Yılmaz’ın aracına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş ve elleri ile ayakları bağlanmış bir ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Halit Yılmaz’a ait olduğu tespit edildi.

Halit Yılmaz’ın geçtiğimiz cuma günü Antalya’da bir yakınına taziye ziyaretine gitmek için evden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi. Yılmaz’ın Bir haftadır kayıp olarak arandığı anlaşıldı. Dün Korkuteli ilçesi Naldöken yolu üzerinde terk edilmiş halde bulunan aracın kayıp olarak aranmakta olan Halit Yılmaz’a ait olduğunu tespit eden jandarma, bölgede arama çalışmalarını genişletti. Aracın bulunduğu bölgede cehennem deresi olarak bilinen alanda Halit Yılmaz’a ait cüzdan bulan jandarma bugün de cesede ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından Halit Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Art arda saldırdılar! Korkunç geceArt arda saldırdılar! Korkunç gece
Bölge karış karış tarandı! Minik Ecrin'e ait iz aranıyorBölge karış karış tarandı! Minik Ecrin'e ait iz aranıyor
Saat 23.59 itibarıyla trafiğe açıldı!Saat 23.59 itibarıyla trafiğe açıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Halit Yılmaz

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediyenin borcunu ilçedeki billboardlara astırdı

Belediyenin borcunu ilçedeki billboardlara astırdı

Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif

Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Olay paylaşım: Boşanmak işin en kolay kısmı...

Olay paylaşım: Boşanmak işin en kolay kısmı...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Karara isyan etmişti! Yeni gelişme

Karara isyan etmişti! Yeni gelişme

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

Soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bölge karış karış tarandı! Minik Ecrin'e ait iz aranıyor

Bölge karış karış tarandı! Minik Ecrin'e ait iz aranıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açıldı

Saat 23.59 itibarıyla trafiğe açıldı!

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıktı

İlk seferine çıktı! Ankara'dan Kars'a 32 saat...

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu serbest kaldı!

Pedofili ifadeleri büyük tepki çekmişti! Karar verildi

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı

Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü

Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.