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Bir hologramla evlendi, annesi düğününe gitmedi

BBC BBC
12.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir okul yöneticisi olarak çalışan Akihiko Kondo, sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile evlendi.

Bir hologramla evlendi, annesi düğününe gitmedi

35 yaşındaki Kondo'nun 17 bin 600 dolara Tokyo'da düzenlediği evlilik törenine ise annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmadı.

Kondo, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "bu evliliğin annesi için çok da kutlanacak bir şey olmadığını" söylüyor.

Bir oyuncak bebek formunda düğüne gelen "gelin" Miku ile Kondo'nun evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı.

Kondo, 2 bin 800 dolara mal olan ve bilgisayarında konaklayan Miku ile Mart ayından beri beraber yaşıyor.

Sabahları 'karısı' uyandırıyor

"Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman Miku-san'a aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum" diyen Kondo, sıradan bir hayat yaşadığını söylüyor.

Hologramdan "eşinin" her gün onu uyandırdığını ve okula gönderdiğini anlatıyor.

Her akşam işten eve dönerken geldiğini Miku'ya cep telefonuyla bildiriyor, bunun üzerine Miku evin ışıklarını açıyor. Aynı zamanda Kondo'nun ne zaman yatağa gitmesi gerektiğini de yine Miku söylüyor.

Kondo geceleri, Miku'nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla beraber uyuyor.

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Şirket evlilik sertifikası veriyor

Her ne kadar bu evliliğin yasal olarak bir geçerliliği olmasa da bu Miku'ya yüzük almak Kondo'nun bir kuyumcuya gitmesini engellememiş.

Hologramın üreticisi olan Gatebox şirketi ise bir evlilik sertifikası teslim ederek ikili arasındaki evliliğin "boyutlar arası" olduğunu aktarıyor.

Kondo bu açıdan yalnız değil. Gatebox şimdiye dek bu şekilde 3 bin 700 evlilik sertifikası ihraç etmiş.

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'Cinsel bir azınlık'

Kondo, gençlik yıllarında kadınlarla yaşadığı ilişkiler sırasında "inek" olmakla suçlandığını anlatıyor. Daha önceki bir işyerinde bir kadın tarafından saldırıya uğradıktan sonra ise sinir krizi geçirdiğini ve hiçbir zaman evlenmemeye karar verdiğini söylüyor.

Kondo, Miku'ya 10 yıl boyunca aşık olduğunu anlayınca evlenmeye karar verdiğini ifade ediyor.

Her ne kadar Japonya'da çok sayıda anime hayranı olsa da, Kondo'nun bu evliliği çok sayıda kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanmış vaziyette.

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Ancak iki boyutlu karakterlerin hiçbir zaman aldatmayacağını, yaşlanmayacağını ya da ölmeyeceğini söyleyen Kondo, bunları gerçek kadınlarda bulamayacağını aktarıyor.

Eşcinsel insanlara gösterilen saygının kendisine de gösterilmesi gerektiğini ve "cinsel açıdan bir azınlık olarak tanımlanması" gerektiğini söyleyen Kondo ekliyor:

"Toplumdaki çeşitlilik benimsenmeli. Her çeşit aşkı ve mutluluğu göz önüne almalıyız."


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Anahtar Kelimeler:
evlilik hologram

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