Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Çocuklarının gözü önünde köpek balığı saldırısına uğradı! O zamana kadarkiler arasında 'en korkuncu'

Aradan 40 yıl geçmesine rağmen hâlâ dehşetle hatırlanan olayda, dört çocuk annesi Shirley Ann Durdin, çocuklarının gözleri önünde büyük beyaz köpekbalığının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Güney Avustralya tarihine geçen saldırı, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Çocuklarının gözü önünde köpek balığı saldırısına uğradı! O zamana kadarkiler arasında 'en korkuncu'
Çiğdem Sevinç

Avustralya’nın Güney Avustralya eyaletinde yaşanan ve tarihe geçen köpekbalığı saldırılarından biri, aradan geçen 40 yıla rağmen yeniden gündeme geldi. Dört çocuk annesi Shirley Ann Durdin, 3 Mart 1985’te başkent Adelaide yakınlarındaki Peake Bay açıklarında, çocuklarının gözleri önünde dev bir beyaz köpekbalığının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Çocuklarının gözü önünde köpek balığı saldırısına uğradı! O zamana kadarkiler arasında en korkuncu 1

Henüz 33 yaşında olan Durdin, denizde deniztarağı toplamak için şnorkelle yüzüyordu. Kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta yaşanan saldırı saniyeler içinde gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre denizin yüzeyi bir anda kan ve hava kabarcıklarıyla kaplandı. Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpekbalığı, tek bir güçlü ısırıkla genç kadını ikiye böldü.

Saldırının ardından yalnızca başı olmayan bir gövde parçası kaldığı, bunun da köpekbalığı tarafından kısa sürede tamamen tüketildiği belirtildi. Dehşet verici anlara, Shirley Durdin’in çocukları kıyıdan tanıklık etti.

Çocuklarının gözü önünde köpek balığı saldırısına uğradı! O zamana kadarkiler arasında en korkuncu 2

EŞİ DENİZE ATLAMAK İSTEDİ

Olay sırasında sahilde bulunan eşi Barry Durdin’in, eşini kurtarmak için denize atılmaya çalıştığı, ancak çevredeki kişiler tarafından güçlükle engellendiği aktarıldı. Bu saldırı, büyük beyaz köpekbalıklarının bir insanı öldürmekle kalmayıp yediği ender vakalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Bu trajik olay, son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Özellikle YouTube’da paylaşılan videolar ve belgeseller, saldırıyı yeniden tartışmaya açtı. Kullanıcılar, olayın “duydukları en korkunç köpekbalığı saldırılarından biri” olduğunu ifade etti.

Shirley Ann Durdin’in ölümü, Güney Avustralya’da 1974’ten bu yana kaydedilen ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı oldu.

Çocuklarının gözü önünde köpek balığı saldırısına uğradı! O zamana kadarkiler arasında en korkuncu 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de Minnesota ve Illinois eyaletleri, Trump yönetimine dava açtıABD'de Minnesota ve Illinois eyaletleri, Trump yönetimine dava açtı
Bangkok’ta “sokak lezzeti”: Dışı renk renk içi böcek larvası!Bangkok’ta “sokak lezzeti”: Dışı renk renk içi böcek larvası!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avustralya köpek balığı saldırı çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.