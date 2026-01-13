Çocuklarının gözü önünde köpek balığı saldırısına uğradı! O zamana kadarkiler arasında 'en korkuncu'

Avustralya’nın Güney Avustralya eyaletinde yaşanan ve tarihe geçen köpekbalığı saldırılarından biri, aradan geçen 40 yıla rağmen yeniden gündeme geldi. Dört çocuk annesi Shirley Ann Durdin, 3 Mart 1985’te başkent Adelaide yakınlarındaki Peake Bay açıklarında, çocuklarının gözleri önünde dev bir beyaz köpekbalığının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Henüz 33 yaşında olan Durdin, denizde deniztarağı toplamak için şnorkelle yüzüyordu. Kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta yaşanan saldırı saniyeler içinde gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre denizin yüzeyi bir anda kan ve hava kabarcıklarıyla kaplandı. Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpekbalığı, tek bir güçlü ısırıkla genç kadını ikiye böldü.

Saldırının ardından yalnızca başı olmayan bir gövde parçası kaldığı, bunun da köpekbalığı tarafından kısa sürede tamamen tüketildiği belirtildi. Dehşet verici anlara, Shirley Durdin’in çocukları kıyıdan tanıklık etti.

EŞİ DENİZE ATLAMAK İSTEDİ

Olay sırasında sahilde bulunan eşi Barry Durdin’in, eşini kurtarmak için denize atılmaya çalıştığı, ancak çevredeki kişiler tarafından güçlükle engellendiği aktarıldı. Bu saldırı, büyük beyaz köpekbalıklarının bir insanı öldürmekle kalmayıp yediği ender vakalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Bu trajik olay, son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Özellikle YouTube’da paylaşılan videolar ve belgeseller, saldırıyı yeniden tartışmaya açtı. Kullanıcılar, olayın “duydukları en korkunç köpekbalığı saldırılarından biri” olduğunu ifade etti.

Shirley Ann Durdin’in ölümü, Güney Avustralya’da 1974’ten bu yana kaydedilen ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı oldu.