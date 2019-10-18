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Bir il onu merak ediyor! Süper Loto'da tam 13 milyon TL kazandı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.10.2019 20:52 | Son Güncelleme

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyeyi kazanan Burdurlu talihli, kentte merak konusu oldu.

Bir il onu merak ediyor! Süper Loto'da tam 13 milyon TL kazandı

Süper Loto’nun dün gece yapılan 626’ncı hafta çekilişinde 6 bilen talihli kuponun, Bucak ilçesinden yatırıldığı kaydedildi. Milli Piyango İdaresi’nce dün saat 21.15’te yapılan Süper Loto çekilişinde bir kişi, 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kupon Bucak Ganyan bayisinde yatırılırken, ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 5-8-11-20-23-24 oldu.

BUCAK’A 2’NCİ BÜYÜK İKRAMİYE

Bucak Şans Oyunları Bayisi Mehmet İnal, Süper Loto’nun dünkü çekilişi ile Bucak’a ikinci kez büyük ikramiye çıktığını söyledi. Mehmet İnal, "2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde aynı şekilde 6 bilen bir kişi Bucak’tan çıkmış ve 1 milyon 400 bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu" dedi.

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Mehmet İnal, büyük ikramiyenin kime çıktığını bilmediğini söyledi. (DHA)

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süper loto 13 milyon TL Burdur

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