Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 8, 11, 20, 23 ve 24 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi, 13 milyon 456 bin 349 lira ikramiye kazandı.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 122 kişi 6 bin 38 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 81 kişi 157 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 96 bin 894 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Burdur'un Bucak ilçesinden yatırdığı bildirildi.

(AA)

