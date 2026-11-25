Kars'ta beklenen yoğun kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkilerken görüş mesafesi de önemli ölçüde düştü.
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kars'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede şiddetini artırdı. Kent merkezinde yoğun yağış nedeniyle zaman zaman göz gözü görmezken, görüş mesafesi de oldukça azaldı.
Özellikle trafikte seyreden sürücüler, azalan görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Yoğun kar yağışının etkisini sürdüğü kentte vatandaşların ve sürücülerin buzlanma, kaygan zemin ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları istendi.
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