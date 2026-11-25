Grand Theft Auto 6’da (GTA 6) bir oyuncu, Leonida genelinde serbestçe girilebilen binaların sayısını ortaya çıkardı. Paylaşımdaki sayı, 2025’teki sızıntılarda dile getirilen 700 eşiğinin üzerinde.

Reddit’te Aileos adlı kullanıcının paylaşımına göre oyundaki 5.588 binanın 1.563’üne, yani yüzde 27,97’sine girilebiliyor.

Bu binalar arasında mağazalar ve bankalar gibi beklendik yerlerin yanı sıra oyuncuları şaşırtabilecek yapılar da bulunuyor. Oyuncular, bir mahallede dolaşırken karşılarına çıkan bazı evlere de doğrudan girebiliyor.

2025’TE 700’DEN FAZLA BİNAYA GİRİLEBİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

2025 yılında GTA 6’da 700’den fazla binaya serbestçe girilebileceği öne sürülmüştü. Ancak Rockstar’ın oyununu bekleyen pek çok kişi bu iddiaya şüpheyle yaklaşmıştı.

Macklaviel adlı kullanıcı, iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir şeyin doğru olduğunun kanıtlanmasıyla henüz yanlış olduğunun kanıtlanmamış olması arasında fark var. 700 iç mekân olması şaşırtıcı derecede iyi olurdu ancak bu, beklentileri gereğinden fazla yükseltiyor. Gerçekçi olmak gerekirse sayı bunun çok altında olacaktır.”

Kaynak: EuroGamer