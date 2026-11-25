Liroon'un önerdiği yöntemde yatağın üzerine karbonat ve birkaç damla uçucu yağ serpilmesi tavsiye ediliyor. Okaliptüs, lavanta, limon, nane veya çay ağacı yağı tercih edilebiliyor.

Karbonat nemi ve kötü kokuları emmeye yardımcı olurken uçucu yağlar yatağa hoş bir koku kazandırıyor. Ancak bu karışımın tek başına toz akarlarını öldürmediği belirtiliyor.

YATAK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle yatağın üzerindeki çarşaf ve diğer tekstil ürünleri kaldırılıyor. Ardından yatak elektrikli süpürgeyle temizleniyor. Karbonat, seçilen uçucu yağdan birkaç damla eklenerek karıştırılıyor ve yatağın yüzeyine eşit şekilde serpiliyor.

Karışımın 1-2 saat bekletilmesinin ardından yatağın diğer yüzü de aynı şekilde temizleniyor. Son aşamada elektrikli süpürgeyle karbonat kalıntıları tamamen çekiliyor.

YATAK NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Temizlik rehberlerine göre yatağın derinlemesine temizliği 3-6 ayda bir yapılabiliyor. Evcil hayvan bulunan, alerji yaşayan veya yoğun terleme sorunu olan kişilerin ise temizlik aralığını kısaltması öneriliyor.