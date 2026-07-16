Bir ilimizde kiralık göl ihalesi! Kiralayan 20 sene sahibi olacak

Buldan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile toplam 66 bin 500 metrekare alan 20 yıl süre kiralama koşulu ile kiralanacak. Kiralanacak alanda 200 metrekare alana kır kahvesi, 6 adet 30 metre yöresel ürün sergi ve satış yeri yapılması planlanıyor. İhale 20 Temmuz 2026 tarihinde, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonunda yapılacak.

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE YAPILACAK

Buldan Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Müdürlüğümüz, Buldan Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 154 - 155 No.lu bölme içerisinde kalan Buldan Yayla Gölü Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır