Ülkedeki tüm erkekler telefonunu parçalıyor! İşte sebebi

Rus haber sitesi Mash'in aktardığı bilgilere göre, bu tuhaf akım aslında kadın kullanıcıların başlattığı bir başka sosyal medya şakasından doğdu. Kadınların, eski ve döküntü haldeki telefonları paylaşarak "Eşcinsel iPhone 17 Pro'su yerine, gerçek erkek adamın kırık iPhone 11'i" akımını başlatması, erkek kullanıcılar arasında beklenmedik bir rekabete yol açtı. Kadınların gözünde daha "maço" ve "gerçek erkek" gibi görünmek isteyen binlerce erkek, ceplerindeki gıcır gıcır iPhone'ları kendi elleriyle hurdaya çevirmeye başladı.

BEĞENİ UĞRUNA SERVET ÇÖPE GİDİYOR

Sosyal medyada daha fazla izlenme ve beğeni almak uğruna başlatılan bu akım, şimdiden yüzlerce telefonun tamamen kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Telefonların ekranları kararıyor, sistemleri çöküyor ancak bu ağır maddi zararlar bile akımın hızını kesmeye yetmiyor. Dünyanın en pahalı teknolojik cihazlarından birini sadece "havalı" görünmek için parçalayan gençlerin videoları milyonlarca izlenmeye ulaşıyor.

UZMANLAR UYARDI: "HER AN PATLAYABİLİR, ÖLÜMCÜL RİSK TAŞIYOR!"

Teknoloji uzmanları ise yaşanan bu çılgınlığın sadece bir cebe zarar verme hikayesi olmadığını, ciddi hayati riskler barındırdığını belirterek acil uyarı yayınladı. Uzmanlar, yeni nesil iPhone'ların cam arka kapaklarını kırmanın cihazın su geçirmezlik özelliğini tamamen yok ettiğini vurguladı. Çok daha önemlisi; telefonun arkasını sivri aletlerle delmeye çalışırken bataryaya zarar vermenin patlamalara, ani yangınlara ve zehirli gaz salınımlarına yol açabileceği belirtildi.