Dik kayaların arasında serin suların keyfini çıkardılar! Van'ın minyatür Bali'si

Van’a 125 kilometre mesafede yer alan ve Çatak ile Siirt’in Pervari ilçesi arasında Kato Dağı sırtları ile Besler Dereler Bölgesinin etrafını çevrelediği Masiro Çayı, kanyonu ve mağaraları ile bir doğa harikası. Kanyonda bir de mağaranın içinden geçilerek girilen sarp kayalığa inşa edilmiş tarihi bir kilise bulunuyor. Yaklaşık 1 saatlik yürümeyle ulaşılan kanyon ve mağara bölgede terörün bitmesiyle ziyaretçilerini bekliyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak yazın sıcağında serinliyor.

“LÜTFEN ÇÖPLERİNİZİ DOĞAYA BIRAKMAYIN”

Masiro Kanyonu’na bu sene altıncı etkinliklerini yaptıklarını ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Masiro Kanyonu bakir bir kanyon. Kanyon üç etaptan oluşuyor. Birinci etabı genelde yüzebildiğimiz kısa bir mesafe yaklaşık 800 metre geçilebilen bir alan. İkinci etap yaklaşık 4 kilometreden daha fazla uzunluğa sahip yer yer 500 metreyi aşan dik kayalardan oluşan geçilmez derin bir kanyondur. Üçüncü etap ise daha rahat bir kısım. Yer yer ormanlık alan toplamda 12 kilometreye yakın bir mesafe. Yine güney Şirnak sınırından başlayıp batısında Pervari, doğusunda çatak ve kuzey doğusunda Bahçesaray sınırları arasında bulunan muhteşem bir kanyondur. Bakir kalmış bir alan. İnşallah böyle bakir kalmaya devam eder. Korumamız lazım. Tanıtmamız lazım. Özellikle doğaya gelen insanların çöp bırakmalarını tavsiye ediyoruz, uyarıyoruz. Çöpünüzü bırakmayın, doğanın bize değil, bizim doğaya ihtiyacımız var. Bu günkü gezimizde hava sıcaktı ama su soğuktu. Yazın sıcağında üşümek güzeldi. Biz serinlendik ve eğlendik” dedi.

Van’da öğretmenlik yaptığını ve beşbuçuk yıldır burada yaşadığını söyleyen Asya Varlı, “buradaki geçen zamanlarımın çoğunlukla doğada geçirmeye çalışıyorum. Bu imkanıda çeşitli doğa dernekleri ile değerlendirmeye çalışıyorum. Bu sene Vadi Doğa Spor Kulübü ile beraber Masiro Kanyonu’na ikinci gelişim. Daha önce de gelmiştim. Şimdi daha keyifli bir zaman denk geldim. Su harika, gece kamp yapacağız, ertesi günde yine burada keyifli bir gezi yapacağız” dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır