Bir ilimizde lezzet yarışması! Sadece katılana bile 3 bin TL verdiler

Bitlis mutfağının birbirinden farklı lezzetlerinin tanıtıldığı yarışmaya 42 çeşit yöresel yemek katıldı. Katılımcılar, hazırladıkları yemeklerle dereceye girebilmek için hünerlerini sergilerken, yarışmaya vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Bitlis'in zengin yöresel mutfağının gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren katılımcılar para ödülüyle ödüllendirilecek.

Yarışmada birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 12 bin 500 TL ödül verilecek. Ayrıca bütün katılımcılara da 3'er bin lira yemek masrafları için ödenecek.

Yarışmayı ziyaret eden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yöresel yemeklerin kentin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Vali Karakaya, bir şehrin yalnızca binalar, yollar ve caddelerden ibaret olmadığını ifade ederek, "Bir şehri şehir yapan aslında onun tarihi, coğrafyası ve kültürüdür. Tarih ve kültür deyince de aklımıza gelen önemli hususlardan birisi şehrin kültürel dokusu ve yemekleridir. Hanım kardeşlerimiz şehrimizin kültürel dokusunu yaşatıyor, gastronomi değerlerini genç nesillere aktarıyorlar. Bunun için gerçekten takdire şayan bir çalışma" dedi.

Yöresel yemeklerin turizmin gelişmesine de katkı sağladığını vurgulayan Karakaya, "Bir şehirde turizmin gelişmesi için önemli unsurlardan birisi yemek kültürüdür. Bu imkanların geliştirilmesi çok önemli. Gençlerimizin bu yemekleri yapıyor olması, yapacak olması ve öğrenmesi çok değerli. Belediye adına da çok güzel bir hizmet. Yarışmaya katılan bütün hanımefendileri kutluyorum, ödül alanları da ayrıca tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"YEMEKLERİMİZ KAYBOLMASIN İSTİYORUZ"

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise yemek yarışmasının, 7 yıldır düzenlenen Bitlis buluşmalarının en ilgi gören etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Yarışmaya her yıl yoğun katılım olduğunu belirten Tanğlay, Bitlis'in zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu ifade ederek, "7 yıldır yaptığımız bu büyük Bitlis buluşmalarında yemek yarışması bizim için programların en favorilerinden biri. Güzel de bir katılım oluyor. Hamdolsun bayanlarımız bu konuda maharetli" dedi.

Yarışmanın temel amacının Bitlis'in yöresel yemeklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Tanğlay, "Bir sürü yemeğimiz var bizim. Biz bu yemek yarışmasını niye yapıyoruz? Bitlis'imizin gastronomisi önemli, yemekleri önemli. Bu yemekler kaybolmasın diyoruz. Genç kızlarımız da annelerinden öğrensin. Bu yarışmayla beraber de bir heyecan oluşsun istiyoruz" diye konuştu.

Yarışmaya 42 kişinin katıldığını belirten Tanğlay, katılımcıların yaptığı masrafların belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.

Tanğlay, "42 tane katılımcımız varmış. Tabii onlar da malzeme aldı, masraf etti. Biz bütün katılımcılara 3 bin lira da masraf ücreti ödeyeceğiz. Hiç kimse bu konuda kendi bütçesinden bir şey çıkarmasın. Bütün katılımcıların masrafını biz 3 bin lirayla karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara ise para ödülü verilecek. Yarışmada birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 12 bin 500 lira ödül takdim edilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır