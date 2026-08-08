Aşırı sıcakta şalgam ve simit vatandaşların vazgeçilmezi oldu

Çukurova'nın bunaltıcı sıcaklarından korunmak isteyen vatandaşlar, günün her saatinde simit ve şalgam ikilisine yöneliyor. Uygun fiyatı, pratik tüketimi ve doyurucu özelliğiyle öne çıkan bu ikili, Osmaniye'de adeta bir sokak kültürü haline geldi. İçeriğindeki laktik asit bakterileri sayesinde doğal bir probiyotik kaynağı olarak bilinen şalgam suyu, yalnızca yaz aylarında değil yılın her döneminde tüketiliyor.

Vatandaşlar, özellikle soğuk servis edilen şalgamın sıcak havalarda ferahlattığını belirtirken, yanında Osmaniye simidiyle birlikte geleneksel lezzetin vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor.

Yaz aylarında şehir dışından gelen vatandaşlarımız özellikle gelip şalgam alıyor diyen Ahmet Gökdoğan, "1977'den beri, dedemizden bu yana şalgam işi yapıyoruz. Yıllardır bu sektörde öncü olarak Osmaniye'mizi tanıtmaya çalışıyoruz. Şalgam, probiyotik bir içecek olduğu için kış aylarında zaten çok tercih ediliyor. Yazın ise şehir dışından gelen müşterilerimiz özledikleri için özellikle gelip alıyor. Bu nedenle yaz aylarında da satışlarımız artıyor. Artık bu işin sıcağı, soğuğu kalmadı" diye konuştu.

"OSMANİYE'DE ARTIK ŞALGAM-SİMİR KÜLTÜRÜ OLUŞTU"

Şalgam, simit artık burada bir kültür oldu diyen Ahmet Gökdoğan, "Eskiden İstanbul'da çay-simit bilinirken, Osmaniye'de artık şalgam-simit kültürü oluştu. Ayran, simidin yerini şalgam, simit almaya başladı. Biz de yıllardır bu kültürü tanıtıyoruz. Şalgam ve simit, bölgemizin coğrafi işaretli ürünleri olma yolunda ilerliyor. Umarım da böyle devam eder. Eskiden şalgam ve simit daha çok ara öğün olarak tüketilirdi. Ancak müşterilerimizin yoğun ilgisi sayesinde artık öğle saatlerinde de tercih ediliyor. Hatta gece 12'de bile müşterilerimiz arayıp şalgam iş yerimizin açık olup olmadığını soruyor" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır