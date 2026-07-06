Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir ilimizde yeni mağara keşfedildi! Uzmanlar alarma geçti: Tarih yanı başında

Antalya’nın gözde doğa rotalarından Konyaaltı’nda, tırmanışçıların ve doğaseverlerin uğrak noktası Geyikbayırı yakınlarında büyüleyici bir keşfe imza atıldı. İlk kez ayak basılan ve damla taşlarıyla büyüleyen gizemli mağara, hemen yanı başındaki antik çiftlik kalıntılarıyla hem doğa tutkunlarını hem de tarih meraklılarını heyecanlandırdı.

Bir ilimizde yeni mağara keşfedildi! Uzmanlar alarma geçti: Tarih yanı başında

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde daha önce kayıt altına alınmamış bir mağara tespit edildi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan mağaracılarla yerel çevre gönüllüleri tarafından yapılan ilk inişte mağaranın yaklaşık 14 metrelik dikey inişle başladığı, içeride damla taş oluşumları, sarkıtlar, odacıklar ve devam eden galeriler bulunduğu görüldü. Sonuna henüz ulaşılamayan mağarada, Türkiye Mağaracılık Federasyonu tarafından haritalama çalışması başlatıldı. Mağara, bölgede tarihi duvar resimleriyle bilinen ve daha önce koruma alanı genişletilen İsli (Karaindibi) Mağarası'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunuyor.

Bir ilimizde yeni mağara keşfedildi! Uzmanlar alarma geçti: Tarih yanı başında 1

ALANIN TAMAMI ORMAN NİTELİĞİNDE

Geyikbayırı Yaşam Platformu'ndan yapılan açıklamada, daha önce İsli Mağarası'nın koruma alanının genişletilmesiyle kalker ocağı faaliyet alanının bir bölümünün fiilen koruma altına alındığı belirtilerek, “Şimdi aynı hatta bu kez ruhsat sınırında yeni ve tescilsiz bir mağara ortaya çıktı" denildi.

Bir ilimizde yeni mağara keşfedildi! Uzmanlar alarma geçti: Tarih yanı başında 2

MAĞARA YAKININDA ANTİK ÇİFTLİK

Yeni keşfedilen mağaranın çevresinin yalnızca doğal oluşum açısından değil, kültürel peyzaj açısından da dikkat çektiği belirtilen açıklamada, “Mağaranın yaklaşık birkaç yüz metre yakınında antik çiftlik yerleşimi ve tarihi döşeme yol kalıntıları bulunuyor. Bu nedenle mağara girişinin, çevresinin ve yakın arkeolojik unsurların uzmanlarca acilen incelenmesi gerekiyor. Mağaranın içinde şu ana kadar tarihi yapı veya buluntu tespit edilmiş değil, fakat alanın bilimsel ve arkeolojik incelemesi henüz yapılmadı. Asıl sorun da bu. Koruma sınırları belirlenirken bu mağaranın varlığı bilinmiyordu" denildi.

Bir ilimizde yeni mağara keşfedildi! Uzmanlar alarma geçti: Tarih yanı başında 3

MAĞARA TESCİL SÜRECİ BAŞLATILMALI

Bölgedeki kalker ocağı faaliyetlerinde açık ocak işletmeciliği ve delme-patlatma yönteminin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, yeni mağaranın, patlatma yapılabilecek bir ruhsat sahasının hemen sınırında bulunmasının ciddi risk yarattığı belirtildi. İlgili kurumlar derhal harekete geçmezse, hem yeni tespit edilen mağara hem çevresindeki orman dokusu hem de antik yol ve çiftlik yerleşiminin geri dönüşsüz biçimde zarar görebileceği belirtilen açıklamada, “Talep nettir; yeni tespit edilen mağara ve çevresi, Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun haritalama raporu, arkeolog ve jeolog görüşleriyle birlikte acilen değerlendirmeye alınmalı, mağara tescil süreci başlatılmalı, mevcut İsli Mağarası koruma alanı ve yeni mağara birlikte ele alınarak koruma sınırı yeniden değerlendirilmelidir" denildi.

Bir ilimizde yeni mağara keşfedildi! Uzmanlar alarma geçti: Tarih yanı başında 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halıdan tarla! Serip nöbet tutuyorlarHalıdan tarla! Serip nöbet tutuyorlar
Sıcak artık sadece hava durumu değil!Sıcak artık sadece hava durumu değil!

Anahtar Kelimeler:
antalya Çiftlik mağara antik eser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.