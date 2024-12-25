SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bir ilk yaşanabilir! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye destek

Bir ilk yaşanabilir! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye destek

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.12.2024 09:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yabancı hakem konusunda talebini yinelerken konuyla alakalı olarak Galatasaray'dan da ezeli rakiplerine destek geldi. İşte detaylar...

Bir ilk yaşanabilir! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye destek

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde hakem konusuna dikkat çekmiş, yabancı hakem getirilmesi talebini yinelemişti.

Konuyla alakalı olarak Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Galatasaray'dan da destek geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, perşembe günü 14.00'te Riva'da Kulüpler Birliği Vakfı ile yapacağı toplantıda yeni hakemlik sistemi üzerine görüşme gerçekleştirilecek.

YABANCI HAKEM...

fenerbahceden-yabanci-hakem-cagrisi-derhal-goreve-getirilmesini-talep-ediyoruz-9qyw

Bu toplantıda yabancı hakem konusunda kulüplerin istekte bulunacağı ve Fenerbahçe ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un da bu konunun üzerinde duracağı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN DESTEK

s-8a4da52277ad9dfc559a625492ad79fc020a708f

Galatasaray cephesinin de yabancı hakem konusunda tereddütü olmadığı, sezon başında yapılan görüşmelerde de sarı-kırmızılıların yabancı VAR istediği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Kritik saat belli oldu

Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Kritik saat belli oldu

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Ali Koç başkanlığı bırakacağı zamanı açıkladı!

Ali Koç başkanlığı bırakacağı zamanı açıkladı!

Galatasaray taraftarı transfer nöbetine başladı! Osimhen'in yanına 95 milyon Euro'luk golcü geliyor

Galatasaray taraftarı transfer nöbetine başladı! Osimhen'in yanına 95 milyon Euro'luk golcü geliyor

Fenerbahçe'de Mourinho rüzgarı sona mı eriyor? Sarı-lacivertliler 'acil' koduyla toplandı ve kararını verdi

Fenerbahçe'de Mourinho rüzgarı sona mı eriyor? Sarı-lacivertliler 'acil' koduyla toplandı ve kararını verdi

Arda Güler'in panik anları! Ancelotti görmeden teknik heyetten yardım istedi ama geç kaldı...

Arda Güler'in panik anları! Ancelotti görmeden teknik heyetten yardım istedi ama geç kaldı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.