Bir ilk yaşanabilir! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye destek

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde hakem konusuna dikkat çekmiş, yabancı hakem getirilmesi talebini yinelemişti.

Konuyla alakalı olarak Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Galatasaray'dan da destek geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, perşembe günü 14.00'te Riva'da Kulüpler Birliği Vakfı ile yapacağı toplantıda yeni hakemlik sistemi üzerine görüşme gerçekleştirilecek.

YABANCI HAKEM...

Bu toplantıda yabancı hakem konusunda kulüplerin istekte bulunacağı ve Fenerbahçe ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un da bu konunun üzerinde duracağı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN DESTEK

Galatasaray cephesinin de yabancı hakem konusunda tereddütü olmadığı, sezon başında yapılan görüşmelerde de sarı-kırmızılıların yabancı VAR istediği aktarıldı.