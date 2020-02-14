YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Bir İyilik Senfonisi" birbirinden güzel türküleri adliyede seslendirdi

"Bir İyilik Senfonisi" birbirinden güzel türküleri adliyede seslendirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Yararlı Ceylanlar Kulübü üyesi çocuklardan oluşan "Bir İyilik Senfonisi" adlı grup, İstanbul Adalet Sarayı’nda konser verdi.

Yararlı Ceylanlar Kulübü üyesi çocuklardan oluşan "Bir İyilik Senfonisi" adlı grup, İstanbul Adalet Sarayı’nda konser verdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konsere sevilen sanatçı Yavuz Bingöl bağlamasıyla eşlik etti.
Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin kurduğu Yararlı Ceylanlar Kulübü’nün öğrencilerinden oluşan Bir İyilik Senfonisi adlı grup, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda konser düzenlendi. Konsere İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Yararlı Ceylanlar Kulübü Kurucusu Prof. Dr. Mim Kemal Öke, sanatçı Yavuz Bingöl, hakimler, savcılar ve çok sayıda adliye personeli katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, toplumsal farkındalığın önemini vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti.
Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın selamlama konuşmasının ardından başlayan konserde, sanatçı Yavuz Bingöl çocukları yalnız bırakmadı. Bingöl’ün bağlamasıyla ve yanık sesiyle eşlik ettiği çocuklar birbirinden güzel türküleri hep bir ağızdan söyledi. Çocukların neşeli halleriyle söyledikleri türküler, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:23
İkindi
16:15
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.