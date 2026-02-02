Bir kadın kulaklıkların içinden altın çıkardı! "Sakın çöpe atmayın"

Sosyal medyada paylaşılan bir video, eski kulaklıklarla ilgili şaşırtıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Bir kadın, çöpe atılan kulaklıkların içinde altın bulunduğunu ileri sürerek bunların nasıl çıkartılacağını video çekerek anlattı.

Kulaklıkların bazı parçalarında iletkenlik sağlamak amacıyla çok az miktarda da olsa altın kullanılıyor. Kulaklık parçalarını sökerek içindeki metal bileşenleri tek tek çıkaran kadın, bu parçalardan yaklaşık 1 gram altın edeceğini dile getirdi.

Bilindiği üzere elektronik ürünlerde kullanılan altın miktarının son derece sınırlı oluyor.

KULAKLIKLARDAN ALTIN ÇIKAR MI?

Kulaklıklarda teorik olarak çok az miktarda altın bulunabilir. Bu genellikle jak uçlarında ve bazı bağlantı noktalarında, paslanmayı önlemek ve iletkenliği artırmak amacıyla yapılan ince bir kaplamadır.

Bu altın miktarı mikron seviyesinde olduğu için tek bir kulaklıktan ya da birkaç kulaklıktan altın elde etmek pratik ve ekonomik değildir.