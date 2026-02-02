Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir kadın kulaklıkların içinden altın çıkardı! "Sakın çöpe atmayın"

İçerik devam ediyor

Bir kadın, kullanılamaz hale gelen kulaklıkların içinde altın bulunduğunu öne sürerek, bu altınların nasıl çıkarıldığını adım adım gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, eski kulaklıklarla ilgili şaşırtıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Bir kadın, çöpe atılan kulaklıkların içinde altın bulunduğunu ileri sürerek bunların nasıl çıkartılacağını video çekerek anlattı.

Bir kadın kulaklıkların içinden altın çıkardı! "Sakın çöpe atmayın" 1

Kulaklıkların bazı parçalarında iletkenlik sağlamak amacıyla çok az miktarda da olsa altın kullanılıyor. Kulaklık parçalarını sökerek içindeki metal bileşenleri tek tek çıkaran kadın, bu parçalardan yaklaşık 1 gram altın edeceğini dile getirdi.

Bir kadın kulaklıkların içinden altın çıkardı! "Sakın çöpe atmayın" 2

Bilindiği üzere elektronik ürünlerde kullanılan altın miktarının son derece sınırlı oluyor.

KULAKLIKLARDAN ALTIN ÇIKAR MI?

Kulaklıklarda teorik olarak çok az miktarda altın bulunabilir. Bu genellikle jak uçlarında ve bazı bağlantı noktalarında, paslanmayı önlemek ve iletkenliği artırmak amacıyla yapılan ince bir kaplamadır.

Bir kadın kulaklıkların içinden altın çıkardı! "Sakın çöpe atmayın" 3

Bu altın miktarı mikron seviyesinde olduğu için tek bir kulaklıktan ya da birkaç kulaklıktan altın elde etmek pratik ve ekonomik değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uşakspor sahneye dünyaca ünlü rapçi çıkardı!Uşakspor sahneye dünyaca ünlü rapçi çıkardı!
Erimesini beklediği dolgular şişip tüm yüzünü kaplamışErimesini beklediği dolgular şişip tüm yüzünü kaplamış

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.668,58
6.670,53
% -1.74
14:37
Ons Altın / TL
207.314,81
207.433,31
% -1.64
14:52
Ons Altın / USD
4.767,37
4.769,47
% -1.78
14:52
Çeyrek Altın
10.669,73
10.906,31
% -1.74
14:37
Yarım Altın
21.272,78
21.812,62
% -1.74
14:37
Ziynet Altın
42.678,92
43.491,83
% -1.74
14:37
Cumhuriyet Altını
46.096,00
46.784,00
% -4.47
14:13
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Kulaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Maaştan kesinti başlayacaktı İsa Karakaş 'Zor' deyip açıkladı

Maaştan kesinti başlayacaktı İsa Karakaş 'Zor' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.