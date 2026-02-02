Makatından Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat çıktı!

Fransa’nın Toulouse kentinde bulunan Rangueil Hastanesi’nde yaşanan olay adeta film sahnelerini aratmadı. 24 yaşındaki bir erkek hasta, Cumartesi gecesi acil servise başvurarak makattan bir cisim soktuğunu ve şiddetli ağrı yaşadığını söyledi.

Hasta ameliyathaneye alındığında ise doktorlar büyük bir şok yaşadı. Cerrahlar, hastanın makatında 16x4 santimetre boyutlarında, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir mühimmat kovanı bulunduğunu tespit etti.

BOMBA İMHA EKİBİ ÇAĞRILDI

Durumun anlaşılması üzerine hastane yönetimi hemen polisi ve itfaiyeyi bilgilendirdi. Olası bir patlama riskine karşı hastane boşaltıldı ve bina geçici olarak karantinaya alındı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları mühimmatı inceledikten sonra patlama riski bulunmadığını açıkladı.

Yerel basına konuşan bir hastane yetkilisi, “Ameliyat sırasında cerrah, hastanın rektumunda Birinci Dünya Savaşı’na ait bir top mermisiyle karşılaştı” ifadelerini kullandı.

Mühimmat güvenli şekilde hastaneden çıkarılarak bomba imha ekiplerine teslim edilirken, hasta ise ameliyat sonrası gözetim altında tutuldu.