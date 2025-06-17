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Bir kadına özel mesajla gelen iş teklifi olay oldu! 40 bin TL maaş veriyor ama...

İş arama süreçlerinda birçok taciz durumuyla karşılaşan kadınlar sosyal medyada yaşadıklarını ifşa ediyor. Son olarak bir kadın kendisine özel mesajla gönderilen iş teklifini yayınladı. İş veren erkeğin talepleri ise tepkiyle karşılandı.

Bir kadına özel mesajla gelen iş teklifi olay oldu! 40 bin TL maaş veriyor ama...

Türkiye'de iş arama süreçleri fazlasıyla zorlu geçerken bu süreç kadınlar katlanarak zorlaşıyor. Özellikle erkek iş verenlerin talepleri sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor.

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Sosyal medyada neredeyse her gün birbirinden ilginç iş ilanlarına denk geliyoruz. Bu ilanları birçoğu ya kadın çalışan yerine eskort arayanlar ya da işçi yerine köle arayanların yayınladığı ilanlardan oluşuyor. Son olarak da bir kadın kendisine gelen iş teklifini yayınladı.

"GİZLİLİK, SAMİMİ ARKADAŞLIK"

İş verenin "Haftada 2 gün samimi arkadaşlık, gizlilik, maaş 40 bin." yazılı mesajı ise kısa sürede tepki çekti. Mesajı atan erkek sapık olmadığını ise "Ben bir iş adamıyım. Mimarım 35 yaşındayım. Lütfen beni sapık falan sanmayın tanıyınca emin ol seversin ve güvenirsin." sözleriyle ekledi.

İŞTE O İŞ TEKLİFİ

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Sosyal medya kullanıcılar da bu iş teklifine yorum yağdırdı. Bu mesajın istismar olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
iş adamı
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