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Bir kadına şiddet haberi daha! Eşinin 'bakımsızsın' diyerek öldüresiye dövdüğü Filiz, yaşam savaşı veriyor

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YAŞAM  | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim T., eşi Filiz T.'yi (38), iddiaya göre "Sen bakımsızsın, seni beğenmiyorum" diyerek öldüresiye dövdü. Başına aldığı darbe sonucu menenjit geçiren ve omuriliğinde kırık olan Filiz T.'yi, oğlunun ihbarı üzerine 3 kız kardeşi kurtardı. Filiz T., hastanede yaşam savaşı verirken, İbrahim T. tutuklandı. Kız kardeşlerden Sevgi Fatma Erol (45), "Lütfen yardım edin, Filiz'ler ölmesin" dedi.

Olay, geçen cuma günü Çaylı Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Eve alkollü gelen İbrahim T., 18 yıllık eşi Filiz T.'den iddiaya göre farklı cinsel isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan İbrahim T. eşine, "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin" diyerek, dövmeye başladı. İbrahim T., başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz T.'yi, bayılınca, evin odasına yatırdı. Baygın haldeki Filiz T.'yi hastaneye götürmek yerine evde bırakan İbrahim T., çocuklarının baldızlarıyla görüşmelerini yasakladı.

OĞLU, TEYZESİNE HABERİNCE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Çiftin çocuklarından 16 yaşındaki Osman T., pazar gecesi arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Durumu öğrenen Sevgi Erol ve iki kız kardeşi sağlık ekiplerine haber verip, Filiz T'nin evine gitti.

İLK GİTTİKLERİ HASTANE 'PSİKOLOJİK' DEDİ

Baygın halde bulunan Filiz T., önce Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede durumun 'psikolojik' olduğu söylenince, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DARP NEDENİYLE MENENJİT VE OMURİLİKTE 3 SANTİMETRE KIRIK SAPTANDI

Burada kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz T.'nin, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. Filiz T. hemen ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Filiz T.'nin kardeşlerinin şikayeti üzerine İbrahim T., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BENİ BURADAN GÖTÜRÜN' VE 'JANDARMA' DİYE FISILDAMIŞ

Filiz T.'nin yanına gittiklerinde, kendilerine 'jandarma' diye fısıldadığını aktaran kardeşi Sevgi Erol, "Kardeşim, ahırdan bozma kötü bir odada tek başına yaşıyordu. Gittiğimizde yalnızca nefes alabiliyordu. Kardeşimize ne olduğunu sorduğumuzda kayınvalidesi bize hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Yanına yaklaşınca benim kulağıma 'Beni götürün', diğer kardeşimin kulağına 'jandarma' diye fısıldadı. Bunun üzerine Filiz'i Ödemiş Devlet Hastanesi'ne ardından da Ege Üniversitesi'ne kaldırdık. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde 'psikolojik' tanısı koyulan kardeşimin darptan dolayı menenjitinin bulunduğu ve omuriliğinde 3 santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Hiçbir şey bizi teselli etmeyecek ama yapanın da yanına kar kalmayacak" dedi.

"KARDEŞİMDEN FARKLI ŞEYLER İSTEMİŞ"

İbrahim T.'nin, eşi Filiz T.'ye yıllardır hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığının iddia eden Sevgi Erol, "İbrahim T., yıllardır kardeşime fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet uyguladı. 'Senden nefret ediyorum, senden iğreniyorum. Seni; anneme, çocuklara, ineklere bakmak için evde tutuyorum' diyordu. Filiz'den, bakımlı olmasını ve farklı şeyler istemiş. Lütfen yardım edin, Filiz'ler ölmesin. Biz Filiz'imizi kaybetmek üzereyiz. Siz Filiz'lerinizi kaybetmeyin, kırmayın" diye konuştu.

Erol ayrıca, Filiz T.'yi ilk olarak kaldırdıkları Ödemiş Devlet Hastanesi'nde 'psikolojik' tanısı koyulduğu iddiasıyla şikayetçi olacaklarını da sözlerine ekledi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
O devlet hastahanesi de psikolojik diye söyleyen Dr. Hakkın da suçduyrusun da bulunulsun
Hayret!!! Hiçte Gerici Yobaz birileri değilmiş. Son derece Çağdaş Laik Devrimci bir Aile hâlbuki.. Hiç yakıştıramadım yada Çok Yakışmış
Bu ülkenin en büyük sorunu üzerindeki insanıdır.
@gamlibaykus42 gerici yobazlar bunlara ilaveten sapık oluyor.
@gamlibaykus42 takma adın kadar çirkinsin
yuh artık sevmiyorsan ayrıl neden isgence ediyorsun kadına adi herif. birde sapıklık peşinde namussuz
@bpshell_2019 yazıyo ya neden ayrılsın ineklere bakmak için tutuyomuş hizmetçi yani her zaman söylemiimdir kadınlar okusun kendi ayakları üzerinde dursun kocalarına el açmasınki başlarına böyle şeyler gelmesin kadınlara kızlara tavsiyem aşk gözünüzü kör etmesin seçtiğiniz erkekler nedir ne değildir görün ona göre adım atın
ne hale geldik ya
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