Bir kehanet daha gerçek mi oluyor? Trump’ın koronavirüse yakalanması akıllara The Simpsons’daki o sahneyi getirdi!

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Daha önce korona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para hatta Donald Trump'ın başkan seçileceğini bilen dizi bu sefer de ABD Başkanı'nın corona virüse yakalanmasıyla gündemde. Dizinin bir bölümünde 27 Ağustos 2020'de Trump'ın öldüğü konu edildiği için sosyal medya bu sorunun yanıtını arıyor. Simpsonlar, Donald Trump'ı corona virüse yakalanacağını bildi mi?

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor. Dizi, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesi Trump'ın öldüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020’de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın korona virüsüne yakalandığını duyurması ardından Simpsons kehanetlerindeki ölüm sahnesi bir kez daha gündeme geldi.