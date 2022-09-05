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Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları kimler?

05.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 5 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu ise Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı dizide geçmişini geride bırakarak yeni bir hayata başlayan Elif'in hikayesi işleniyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi şimdiden merak konusu oldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu nedir, uyarlama mı? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları kimler?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Bir hayli sarsıcı konusu ve gizemli hikayesi ile dikkat çeken diziye ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu nedir, uyarlama mı? İşte Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi geçmişini geride bırakan ve yeni bir hayata başlayan Elif'in hikayesini anlatıyor. 10 sene boyunca bir yalanın içinde yaşayan genç kadının hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncu kadrosunda; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu gibi isimler bulunuyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin uyarlama olup olmadığına dair detaylı bir bilgi bulunmuyor. Dizinin senaryosu Özgür Evren Heptürk tarafından kaleme alınıyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturuyor.

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Esra Dermancıoğlu Berk Oktay Oyuncu Evren turu
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