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  4. Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli ayna pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli ayna pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'

13.12.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda hayat verdiği 'Elif' karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Seray Kaya, yazdan kalma pozunu paylaştı. Göğüs dekoltesi dikkat çeken Seray Kaya'nın beyazlar içinde stiline yorum yağdı.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli ayna pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'

Başrollerini Berk Oktay ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle adından söz ettiren Seray Kaya, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Bahar aylarında çekilmiş bir karesini paylaşan Seray Kaya, yaza olan özlemini dile getirdi.

Güzel oyuncu, göğüs dekolteli ayna pozuna ''Bana biraz yaz lazım'' notunu düştü.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'

Seray Kaya'nın paylaşımına ''Yine fevkalade görünüyorsun'' ve ''Allah nazarlardan saklasın'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı. Bazı takipçileri ise Kaya'nın tarzını beğenmedi.

Seray Kaya transparan büstiyeriyle de magazin alemini meşgul etmişti.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli ayna pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'

Güzel oyuncu, dantelli büstiyeriyle Fransa sokaklarını gezmişti.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli ayna pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Seray Kaya, sık sık iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli ayna pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli ayna pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli ayna pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli ayna pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'


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