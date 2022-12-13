Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya dekolteli ayna pozunu paylaştı! 'Bana yaz lazım...'

Başrollerini Berk Oktay ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle adından söz ettiren Seray Kaya, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Bahar aylarında çekilmiş bir karesini paylaşan Seray Kaya, yaza olan özlemini dile getirdi.

Güzel oyuncu, göğüs dekolteli ayna pozuna ''Bana biraz yaz lazım'' notunu düştü.

Seray Kaya'nın paylaşımına ''Yine fevkalade görünüyorsun'' ve ''Allah nazarlardan saklasın'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı. Bazı takipçileri ise Kaya'nın tarzını beğenmedi.

Seray Kaya transparan büstiyeriyle de magazin alemini meşgul etmişti.

Güzel oyuncu, dantelli büstiyeriyle Fransa sokaklarını gezmişti.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Seray Kaya, sık sık iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.



