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Bir Litre Gözyaşı dizisi için geri sayım başladı! Bir Litre Gözyaşı ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2018 01:09 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Serhan Şahin’in üstlendiği, senaryosunu ise Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen’in kaleme aldığı Bir Litre Gözyaşı, etkileyici hikâyesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Bir Litre Gözyaşı dizisinin başrol oyuncuları Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu dizideki yeni rollerini anlattı. Kanal D’nin Med Yapım-Mf Yapım imzalı yeni dizisi Bir Litre Gözyaşı 7 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Bir Litre Gözyaşı dizisi için geri sayım başladı! Bir Litre Gözyaşı ne zaman başlıyor?

Dizinin başrol oyuncuları Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu, “Bir Litre Gözyaşı, Aya Kito'nun gerçek hikâyesinden uyarlanmış bir hayata tutunma, mücadele hikâyesi. Dizideki karakterinize bir şey söylemek isteseniz bu ne olurdu?” sorusuna;

Sanem Çelik: “Figen'e bir şey söylemek için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ayrıca haddimi de aşmak istemem. Ama onun hayatını layığıyla tekrar yansıtabilmek, hislerine ortak olabilmek, örnek teşkil eden bu hayatları hep beraber anlayabilmek için bana düşen görevin kalbimi kullanmak olduğunu biliyorum.”

Bir Litre Gözyaşı 2

Miray Daner: “Yaşam enerjini, hayata bakışını, içindeki bu güçlü ve mutlu kızı hiç kaybetme. Yaşamın boyuncu umutlarınla çevrendekilerin umutlarını yeşertmekten hiç vazgeçme. Cesur ve yürekli mücadelende her anını doya doya yaşa.”

BİR LİTRE GÖZYAŞI İLK FRAGMANI

Tolga Tekin: “Bir Litre Gözyaşı’nın en büyük farklılığı zaten bu gerçekçilikte. Senaryoyu ve rolü beğenmemin en büyük nedenlerinden biri uzun zamandır böylesine dokunaklı, gerçek, naif bir hikâye okumamış olmamdı. Umudun, neşenin, hayallerin var olduğu büyük, güzel bir ailenin babasını oynamak benim için farklı ve sevimli bir tecrübe olacak. Canlandırdığım Muzaffer karakterine gelecekle ilgili bir tavsiyede bulunmak isteseydim; “Bak Muzo, asla ve asla iyi niyetini, fedakârlığını, yufka yürekliliğini, neşeni ve en önemlisi umudunu kaybetme. Çünkü bunlar canından çok sevdiğin ailenle gelecekte başına gelebilecek her türlü zorluğu, acıyı yenebilmek adına en önemli silahların olacak. Bu güzel aileyi ayakta tutacak, size en kötü gününüzde nefes aldıracak güçtür umut. Asla bunu yitirip karanlıkta bırakma kendini ve aileni.”

Bir Litre Gözyaşı 3

Mert Yazıcıoğlu: “Dizide canlandırdığım karaktere şunu söylemek isterdim. '' Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Yarın ölecekmiş gibi yaşa!'' O, ne demek istediğimi anlayacaktır.” şeklinde cevap verdi.

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