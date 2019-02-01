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Bir Litre Gözyaşı dizisi nasıl bitecek? Bir Litre Gözyaşı 15. bölüm final fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.02.2019 02:52 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı 15. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor. Peki Bir Litre Gözyaşı dizisi nasıl bitecek? İşte Bir Litre Gözyaşı final bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanacaklar.

Kanal D'nin Med Yapım - MF Yapım imzalı, başrollerini Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu ve Tolga Tekin'in paylaştıkları sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı, 15. bölümüyle final yapacak.

Bir Litre Gözyaşı 15. final bölümü fragmanı da yayınlandı. Bir Litre Gözyaşı final bölümünde, Cihan, geçmişi ve bugünü arasında kalıyor! İki aşk arasında kalan Cihan, kimi seçecek? Aradan geçen yıllarda kendini zor da olsa toparlayabilen Cihan, hiç beklemediği bir şekilde Mahir'in ölmediğini öğrenir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI FİNAL BÖLÜMÜ KONUSU
Fakat Mahir'in yokluğunda hayatına devam eden Cihan için artık Ali vardır. Yaşadığı sürpriz karşılaşma sonrası ne yapacağını bilemeyen genç kız için zor günler başlar. Ali'ye bu durumu nasıl anlatacağını bilemeyen Cihan, derin bir kedere sürüklenir. Ali ise sevdiği kadında bir gariplik olduğunu anlar. Bu düşüncesini dile getirse de tatmin edici bir cevap alamaz. Öte yandan Cihan bu durumu babasına anlatır. Yaşadıkları şeyin inanılmaz bir olay olduğunun farkındadır. Hayatın tuhaflıkları bununla sınırlı kalmaz. Cihan, Mahir ile beraberken Ali'yi karşısında bulur. Artık Cihan için karar verme zamanı gelmiştir. Ya daha önce kaybedip sonrasında tekrar bulduğu, hayatının aşkı olan Mahir'i ya da zor günlerinde onun yanında olup desteğini esirgemeyen Ali'yi seçecektir. Cihan'ın zor kararı ne olacak? Bir Litre Gözyaşı 15. Final Bölümüyle pazar akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

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