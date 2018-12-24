Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan'ın aşk itirafı! Bir Litre Gözyaşı 12. son bölüm izle!

Bir Litre Gözyaşı'nın 23 Aralık Pazar günü yayınlanan 12. yeni bölümünde Aşkına bir türlü istediği karşılığı bulamayan Mahir, Cihan’ın tavrından ve kararlarından oldukça yorulmuştur. Mahir, kalbinin sesini susturup Cihan’dan uzaklaşmak istese de bunu bir türlü başaramaz. Elif’in okulda yaşadığı huzursuzluk, evin içine de sıçrar. Öyle ki Elif’in sorunları ailede büyük çatışmalara neden olur. Bu sorunlar Figen ve Muzo’yu Güzin’le karşı karşıya getirir. Hande, Mahir’in hoşlandığı bir kız olduğunu düşünür ve bu kızı bulmak için iz sürmeye başlar. Kendi başına bulamayacağını düşünen Hande, Cihan’dan bu konuda yardım ister. Bir yandan en yakın arkadaşına açıklayamadığı gerçek, diğer yandan Mahir’le yaşadığı sıkıntılar Cihan’ı ruhsal bir çöküşün eşiğine kadar sürükler.Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.