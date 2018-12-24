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Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan'ın aşk itirafı! Bir Litre Gözyaşı 12. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2018 02:43 | Son Güncelleme

Bir Litre Gözyaşı dizisi 12. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Miray Daner, Sanem Çelik ve Tolga Tekin'in paylaştığı Bir Litre Gözyaşı'nın son bölümünde Cihan, Mahir'in duymaması gereken şeyi söyledi. Cihan kalbine gömmek zorunda kaldığı aşkını Papatya’nın da ısrarıyla haykırdı. Cihan aşkını dile getirirken bu itirafa istemeden de olsa başka birileri daha şahitlik yaptı. Peki Bir Litre Gözyaşı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve Cihan'ın aşk itirafı.

Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan'ın aşk itirafı! Bir Litre Gözyaşı 12. son bölüm izle!

Bir Litre Gözyaşı'nın 23 Aralık Pazar günü yayınlanan 12. yeni bölümünde Aşkına bir türlü istediği karşılığı bulamayan Mahir, Cihan’ın tavrından ve kararlarından oldukça yorulmuştur. Mahir, kalbinin sesini susturup Cihan’dan uzaklaşmak istese de bunu bir türlü başaramaz. Elif’in okulda yaşadığı huzursuzluk, evin içine de sıçrar. Öyle ki Elif’in sorunları ailede büyük çatışmalara neden olur. Bu sorunlar Figen ve Muzo’yu Güzin’le karşı karşıya getirir. Hande, Mahir’in hoşlandığı bir kız olduğunu düşünür ve bu kızı bulmak için iz sürmeye başlar. Kendi başına bulamayacağını düşünen Hande, Cihan’dan bu konuda yardım ister. Bir yandan en yakın arkadaşına açıklayamadığı gerçek, diğer yandan Mahir’le yaşadığı sıkıntılar Cihan’ı ruhsal bir çöküşün eşiğine kadar sürükler.Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aşkına bir türlü istediği karşılığı bulamayan Mahir, Cihan’ın tavrından ve kararlarından oldukça yorulmuştur. Mahir, kalbinin sesini susturup Cihan’dan uzaklaşmak istese de bunu bir türlü başaramaz. Elif’in okulda yaşadığı huzursuzluk, evin içine de sıçrar. Öyle ki Elif’in sorunları ailede büyük çatışmalara neden olur. Bu sorunlar Figen ve Muzo’yu Güzin’le karşı karşıya getirir.Hande, Mahir’in hoşlandığı bir kız olduğunu düşünür ve bu kızı bulmak için iz sürmeye başlar. Kendi başına bulamayacağını düşünen Hande, Cihan’dan bu konuda yardım ister. Bir yandan en yakın arkadaşına açıklayamadığı gerçek, diğer yandan Mahir’le yaşadığı sıkıntılar Cihan’ı ruhsal bir çöküşün eşiğine kadar sürükler. Cihan kalbine gömmek zorunda kaldığı aşkını Papatya’nın da ısrarıyla haykırmak ister. Cihan aşkını dile getirirken bu itirafa istemeden de olsa başka birileri daha şahitlik yapar.

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