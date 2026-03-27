YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bir lokması sigara kadar zararlı! Bu gıda sağlığınızı tehdit ediyor

Günlük hayatta sık tüketilen bazı gıdalar, farkında olmadan sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Uzmanlar özellikle aşırı işlenmiş ve yüksek katkı maddesi içeren bazı yiyeceklerin, uzun vadede vücut üzerinde sigaraya benzer zararlar oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Peki bu gıdalar neler? İşte detaylar.

Bir lokması sigara kadar zararlı! Bu gıda sağlığınızı tehdit ediyor
Gökçen Kökden

Beslenme uzmanlarına göre sağlık açısından en büyük risk grubu olan yiyecekler, "ultra işlenmiş gıdalar" olarak adlandırılan ürünler. Bu grupta yer alan bazı yiyecekler:

  • paketli atıştırmalıklar
  • hazır kek ve bisküviler
  • işlenmiş et ürünleri (salam, sosis gibi)
  • aşırı şekerli ve katkı maddeli ürünler

Bir lokması sigara kadar zararlı! Bu gıda sağlığınızı tehdit ediyor 1

Bu gıdalar yüksek oranda şeker, tuz, doymuş yağ ve katkı maddesi içeriyor.

PEKİ BU GIDALAR NEDEN 'SİGARA' KADAR TEHLİKELİ?

Bir lokması sigara kadar zararlı! Bu gıda sağlığınızı tehdit ediyor 2

Uzmanlar bu ifadeyi doğrudan birebir eşdeğer anlamında değil, uzun vadeli etki ve risk birikimi açısından kullanıyor.

Aşırı işlenmiş gıdaların kronik iltihabı artırabildiği, kalp-damar hastalıkları riskini yükseltebildiği, obezite ve diyabetle ilişkilendirildiği bazı kanser türleriyle bağlantılı olabildiği biliniyor.

Bu nedenle düzenli ve yoğun tüketimin, yıllar içinde ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceği vurgulanıyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE FARKINDA OLMADAN TÜKETMEK

Bir lokması sigara kadar zararlı! Bu gıda sağlığınızı tehdit ediyor 3

Bu tür gıdaların en riskli tarafı, günlük hayatın bir parçası haline gelmiş olmaları. Özellikle pratik olması nedeniyle tercih edilen bu ürünler, farkında olmadan sık tüketilebiliyor. Uzmanlara göre asıl sorun, tek seferlik tüketim değil; bu gıdaların alışkanlık haline gelmesi.

NASIL KORUNMALI?

Sağlıklı beslenme için şu öneriler öne çıkıyor:

Paketli ve işlenmiş ürünleri sınırlamak
Etiket okumayı alışkanlık haline getirmek
Evde hazırlanan doğal gıdalara yönelmek
Şeker ve katkı maddesi oranı yüksek ürünlerden uzak durmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da geleneksel lezzetin yükselen yıldızı: Helvacı AliElazığ’da geleneksel lezzetin yükselen yıldızı: Helvacı Ali
Pastane poğaçasının sırrı ortaya çıktı! Evde yapan aynı sonucu alıyorPastane poğaçasının sırrı ortaya çıktı! Evde yapan aynı sonucu alıyor

Anahtar Kelimeler:
sağlık yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.