Bir lokması sigara kadar zararlı! Bu gıda sağlığınızı tehdit ediyor

Beslenme uzmanlarına göre sağlık açısından en büyük risk grubu olan yiyecekler, "ultra işlenmiş gıdalar" olarak adlandırılan ürünler. Bu grupta yer alan bazı yiyecekler:

paketli atıştırmalıklar

hazır kek ve bisküviler

işlenmiş et ürünleri (salam, sosis gibi)

aşırı şekerli ve katkı maddeli ürünler

Bu gıdalar yüksek oranda şeker, tuz, doymuş yağ ve katkı maddesi içeriyor.

PEKİ BU GIDALAR NEDEN 'SİGARA' KADAR TEHLİKELİ?

Uzmanlar bu ifadeyi doğrudan birebir eşdeğer anlamında değil, uzun vadeli etki ve risk birikimi açısından kullanıyor.

Aşırı işlenmiş gıdaların kronik iltihabı artırabildiği, kalp-damar hastalıkları riskini yükseltebildiği, obezite ve diyabetle ilişkilendirildiği bazı kanser türleriyle bağlantılı olabildiği biliniyor.

Bu nedenle düzenli ve yoğun tüketimin, yıllar içinde ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceği vurgulanıyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE FARKINDA OLMADAN TÜKETMEK

Bu tür gıdaların en riskli tarafı, günlük hayatın bir parçası haline gelmiş olmaları. Özellikle pratik olması nedeniyle tercih edilen bu ürünler, farkında olmadan sık tüketilebiliyor. Uzmanlara göre asıl sorun, tek seferlik tüketim değil; bu gıdaların alışkanlık haline gelmesi.

NASIL KORUNMALI?

Sağlıklı beslenme için şu öneriler öne çıkıyor:

Paketli ve işlenmiş ürünleri sınırlamak

Etiket okumayı alışkanlık haline getirmek

Evde hazırlanan doğal gıdalara yönelmek

Şeker ve katkı maddesi oranı yüksek ürünlerden uzak durmak