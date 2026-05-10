Bu turşu tarifini daha önce hiç görmediniz! Tam bir şifa deposu

Evde yapılan turşular arasında farklılığıyla dikkat çeken bu tarif, hem rengiyle hem de içeriğiyle adeta 'doğal probiyotik' gibi. Üstelik sadece 2 gün içinde tüketime hazır hale geliyor ve tazeliğini uzun süre koruyor.

Sedef Karatay Bingül

Bu tarif, klasik turşulardan farklı olarak hem kısa sürede hazırlanması hem de yoğun aromasıyla öne çıkıyor. Özellikle ev yapımı, katkısız ve sağlıklı atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenek.

MALZEMELER

  • Bolca sarımsak
  • 2 adet kırmızı pancar
  • 2–3 adet havuç
  • 1 orta boy sarmalık lahana
  • 1–3 limonun suyu (ekşilik isteğe göre)
  • 1,5 çay bardağı sirke
  • 2 yemek kaşığı kaya tuzu
  • Üzerini kapatacak kadar kaynar su

TARİF

  • 1. Sebzeleri hazırlayın: Pancar ve havuçları rendeleyin. Üzerine 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ve biraz sirke ekleyerek karıştırın. İçine doğranmış sarımsakları da ekleyin.
  • 2. Lahanayı hazırlayın: Lahanaları hafifçe haşlayın. Amaç tamamen pişirmek değil, sadece yaprakların biraz yumuşayıp sarılabilir hale gelmesi.
  • 3. Sarma işlemi: Hazırladığınız pancar-havuç karışımını lahana yapraklarına sarın.
  • 4. Kavanoza yerleştirme: Sardığınız lahanaları kavanoza sıkı şekilde dizin.
  • 5. Salamura ekleme: Üzerine sirke, limon suyu, kaya tuzu ve kaynar suyu ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
  • Kavanozu serin bir yerde 2 gün beklettikten sonra turşunuz tüketilmeye hazır hale gelir.
  • Hem rengiyle iştah açar hem de kıtırlığını kaybetmeden uzun süre dayanır.

AFİYET OLSUN!

