Günde sadece 170 gramı tansiyonu düşürebilir! Yeni araştırma şaşırttı

Yüksek tansiyonun genellikle belirti vermemesi nedeniyle 'sessiz katil' olarak adlandırıldığı ve kalp krizi, kalp yetmezliği veya inme gibi ciddi hastalıklara yol açabildiği biliniyor. Yeni bir bilimsel araştırma, her gün sadece 170 gram baklagil tüketmenin yüksek tansiyon riskini 'önemli ölçüde' azaltabileceğini ortaya koydu.

Sedef Karatay Bingül

İngiltere’deki British Heart Foundation verilerine göre, yetişkinlerin yaklaşık üçte biri yüksek tansiyon hastası. Ancak hastalığın çoğu zaman belirti vermemesi nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin teşhis edilmediği veya tedavi edilmediği tahmin ediliyor.

BAKLAGİLLER VE SOYA ÜRÜNLERİ KORUYUCU ETKİ GÖSTERİYOR

Araştırmaya göre günlük 170 gram (yaklaşık 6 ons) baklagil tüketimi; fasulye, bezelye, mercimek ve nohut gibi gıdaları kapsıyor. Ayrıca günde 70 gram soya ürünü (tofu, edamame, miso gibi) tüketiminin de yüksek tansiyon riskini düşürebileceği belirlendi.

Bu besinlerin koruyucu etkisinin temelinde yüksek miktarda:
Potasyum
Magnezyum
Lif
Bitkisel protein
Polifenoller ve izoflavonlar bulunması yer alıyor. Özellikle lif açısından zengin beslenmenin hipertansiyon riskini azalttığı daha önceki çalışmalarla da destekleniyor.

ARAŞTIRMA 300 BİN KİŞİ ÜZERİNDE YAPILDI

Bilim insanları, yedi farklı ülkeden 300 binden fazla yetişkinin verilerini içeren 12 farklı çalışmayı inceledi. Katılımcılar baklagil ve soya tüketim miktarlarına göre gruplandırıldı ve yüksek tansiyon gelişme riskleri karşılaştırıldı.

%30’A VARAN RİSK AZALMASI

Araştırma sonuçlarına göre: Günlük önerilen seviyede baklagil veya soya tüketenler, hiç tüketmeyenlere göre yaklaşık %30 daha düşük risk taşıdı.

En fazla baklagil tüketen grupta risk %16 azaldı.
En fazla soya tüketenlerde ise risk %19 daha düşük çıktı.

Araştırmacılar, bunun gözlemsel bir çalışma olduğunu ve doğrudan neden-sonuç ilişkisi kanıtlamadığını vurguladı. Ancak bulguların güçlü bir ilişkiye işaret ettiği ve 'nedensellik olasılığının yüksek olduğu' ifade edildi.

UZMANLARDAN BİTKİSEL BESLENME VURGUSU

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Dagfinn Aune, baklagil ve soya gibi bitkisel protein kaynaklarının düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir seçenek olduğunu belirterek, "Hipertansiyon ve buna bağlı hastalıkların yükünü azaltabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Diyetisyen Tracy Parker ise, "Bu bulgular baklagillerin ve soya ürünlerinin sağlıklı bir kan basıncı için destekleyici rolünü güçlendiriyor" dedi.

Parker ayrıca, bu gıdaların düşük doymuş yağ ve tuz içermesiyle birlikte lif, potasyum ve magnezyum açısından zengin olduğunu ve kalp sağlığı için önerilen beslenme düzenine uygun olduğunu vurguladı.

