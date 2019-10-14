Bir milyon beğeni alan ilk YouTube yorumu belli oldu! İşte o yorum...

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube'da milyonlarca video bulunuyor. Kullanıcılar, videoları yorumlayabiliyor, beğenebiliyor veya beğenmeyebiliyorlar. Bu istatistikler de bir videonun popülaritesini etkiliyor. Şimdi ise YouTube'da ilk kez bir yorum, 1 milyon beğeni almayı başardı. 1 milyon beğeni alan yorum, dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish'in "Bad Guy" isimli videosuna yapıldı.

'BEN KEL BİR ADAMIM'

YouTube'da ilk kez bir milyon beğeni alan yorumun sahibi ise Seth Everman isimli bir YouTuber. Everman, Eilish'in şarkısının altına "I'm the bald guy" (Ben kel bir adamım) yazarak 1 milyon beğeni almayı başardı. An itibarıyla Everman'ın yorumu, 1.1 milyona ulaşmış durumda.

YOUTUBE'TAN ÖDÜL İSTİYOR

Everman, 1 milyon beğeni alan yorumunu resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Everman başarısını, "Biz yaptık!" diyerek duyurdu. Bununla da yetinmeyen Everman, bunun çok zor bir şey olduğunu söyleyerek, kendisinin bu zorlukta bir şeyi gerçekleştirdiği için YouTube'dan "Altın Yorum Ödülü" isminde bir ödül istedi.