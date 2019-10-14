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Bir milyon beğeni alan ilk YouTube yorumu belli oldu! İşte o yorum...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

Dünyada ilk kez bir YouTube yorumu, bir milyon beğeni sınırını aştı. Seth Everman isimli bir YouTuber'ın dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish'in Bad Guy isimli şarkısına yaptığı yorum, 1 milyon beğeni limitini aştı. Everman, bu yorumundan dolayı YouTube'dan ödül istedi.

Bir milyon beğeni alan ilk YouTube yorumu belli oldu! İşte o yorum...

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube'da milyonlarca video bulunuyor. Kullanıcılar, videoları yorumlayabiliyor, beğenebiliyor veya beğenmeyebiliyorlar. Bu istatistikler de bir videonun popülaritesini etkiliyor. Şimdi ise YouTube'da ilk kez bir yorum, 1 milyon beğeni almayı başardı. 1 milyon beğeni alan yorum, dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish'in "Bad Guy" isimli videosuna yapıldı.

'BEN KEL BİR ADAMIM'

YouTube'da ilk kez bir milyon beğeni alan yorumun sahibi ise Seth Everman isimli bir YouTuber. Everman, Eilish'in şarkısının altına "I'm the bald guy" (Ben kel bir adamım) yazarak 1 milyon beğeni almayı başardı. An itibarıyla Everman'ın yorumu, 1.1 milyona ulaşmış durumda.

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YOUTUBE'TAN ÖDÜL İSTİYOR

Everman, 1 milyon beğeni alan yorumunu resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Everman başarısını, "Biz yaptık!" diyerek duyurdu. Bununla da yetinmeyen Everman, bunun çok zor bir şey olduğunu söyleyerek, kendisinin bu zorlukta bir şeyi gerçekleştirdiği için YouTube'dan "Altın Yorum Ödülü" isminde bir ödül istedi.

İNANILMAZ BİR ŞEY

YouTuber'ın bu başarısı, Twitter takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Everman'ın takipçileri, bunun inanılmaz bir şey olduğunu söyleyerek Everman'ı tebrik yağmuruna tuttular. Dikkatli bir takipçi ise Everman'ın, kendi yorumuna neden dislike attığını sordu. Ancak Everman, bu soruyu yanıtsız bırakmayı tercih etti.

ŞARKIYI DA YENİDEN POPÜLER HALE GETİRDİ

Everman, bu zorlu rekorun kırılmasının yanı sıra Billie Eilish'in Bad Guy isimli şarkısını da yeniden popüler hale getirdi. Everman'ın takipçileri, 1 milyon beğeni alan yorumu kendi gözleriyle görebilmek için Billie Eilish'in şarkısına hücum ettiler. Üstelik yorumu görmeye gelen kullanıcılar videoyu, yeni yorumlarla doldurdular.

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