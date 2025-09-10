Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir müze daha gece ziyaret edilebilecek! Işıklar ilk kez yandı

"Aşkların ve imparatorların şehri" olarak anılan Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, yeni sezonda gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bir müze daha gece ziyaret edilebilecek! Işıklar ilk kez yandı

Akdağ yamaçlarında konumlanan ve kökleri 12 bin yıl öncesine uzanan Sagalassos Antik Kenti, ziyaretçilerine artık sadece gündüz değil, gecenin büyülü atmosferinde de kapılarını açacak. Burdur Valiliği’nin duyurduğu uygulama kapsamında, antik kent özel ışıklandırmalarla akşam saatlerinde de gezilebilecek.

Bir müze daha gece ziyaret edilebilecek! Işıklar ilk kez yandı 1

Kente gelen ziyaretçiler artık antik kenti gece de ziyaret etme fırsatı bulacak. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda antik kentin ışıkları deneme amaçlı ilk kez yandı. Burdur Valiliği de Sagalassos Antik Kenti'nin önümüzdeki sezondan itibaren gece de ziyaret edilebileceğini duyurdu.

Gece müzeciliğiyle ziyaretçi sayısının daha da artması hedeflenirken, özel ışıklarla hayat bulan tiyatro, odeon, agora ve anıtsal çeşmeler ziyaretçilere akşam serinliğinde etkileyici bir atmosfer sunacak.

IŞIKLAR İLK KEZ YANDI

Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Peter Talloen, yaptığı açıklamada, Yukarı Agora ve yol üzeri ışıklandırmada sona gelindiğini söyledi.

Bir müze daha gece ziyaret edilebilecek! Işıklar ilk kez yandı 2

Antik kentin ışıklarını ilk kez yaktıklarını ifade eden Talloen, önümüzdeki sezon gece müzeciliğinin tamamen başlamasının planlandığını kaydetti. Çalışmaların sürdüğünü dile getiren Talloen, "Zannediyorum önümüzdeki yıl bitmiş olur. O zaman da ziyaretçileri bekliyoruz. Her sene artan bir ziyaretçi sayımız var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Umarım önümüzdeki yıllarda gece müzeciliği ile daha fazla ziyaretçiyi Sagalassos'a davet edebiliriz." dedi.

Bir müze daha gece ziyaret edilebilecek! Işıklar ilk kez yandı 3

Sagalassos'un mutlaka görülmesi gereken bir Roma şehri olduğuna dikkati çeken Talloen, "Geçen yıl antik kenti 115 bin kişinin ziyaret etmişti. Devam eden sezonda biraz daha artış bekliyoruz. Bu sene ziyaretçi sayımızın 120-125 bin civarı olacağını düşünüyorum. Antik kenti gece de gezme imkanı ile bu sayının çok daha fazla olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcının bagajından çıktı: Tamamen çürümüş!Ünlü şarkıcının bagajından çıktı: Tamamen çürümüş!
Hollywood oyuncusu tutuklandı! Komşusuna bakın ne yapmış...Hollywood oyuncusu tutuklandı! Komşusuna bakın ne yapmış...

Anahtar Kelimeler:
müze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yeni zam kapıda! Yüzde 50'ye varan artış...

Yeni zam kapıda! Yüzde 50'ye varan artış...

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

Ünlü şarkıcının bagajından çıktı: Tamamen çürümüş!

Ünlü şarkıcının bagajından çıktı: Tamamen çürümüş!

Fransa'da halk sokağa döküldü: 'Her şeyi engelle'! 200'e yakın gözaltı

Fransa'da halk sokağa döküldü: 'Her şeyi engelle'! 200'e yakın gözaltı

Ankara'da kullanılmaya başlandı! Mezarlarda ilginç teknoloji

Ankara'da kullanılmaya başlandı! Mezarlarda ilginç teknoloji

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.