Bir nedenle gözlerini kaybetti ama neşesini asla!

Zorlu görevler yalnızca sizi test etmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek arkadaşlarınızın kim olduğunu da gösterir. Böylece, 2 yaşında bir Golden Retriever olan Jake vizyonunu yitirdiğinde, oda arkadaşı Addie'nin ayağa kalkması ve onun yeni hayatına alışması için ona yardım etmesi gerekiyordu. Ve o yaptı. Son birkaç yıl boyunca, Addie kesinlikle iyi kızların en iyisi olarak görülmeye layık, hem sadık bir rehber hem de yoldaş olarak kendini tekrar tekrar kanıtladı.

“Önceki Golden Molly'miz vefat ettikten sonra Jake'i aldık ve Golden Wrigley'imiz öldükten sonra Addie hayatımıza girdi. Jake, arkadaşı gittikten sonra çok üzgündü ve bir kardeşe ihtiyacı olduğunu biliyorduk ”dedi.

“Jake, Addie’nin sesini ve kokusunu takip ediyor. Jake’in ameliyatından sonra, Addie, bir süre onu kendi başına izlemeye alışıncaya dek yakasına küçük bir zil takmıştı. ”

Jake’in sorunları 2 yaşına geldiğinde başladı. “Gözleriyle ilgili bir sorun fark ettik ve sonunda artık gözyaşı üretmediğini gördük”

“Sonraki aylarda, veterinerimizin göz uzmanı tarafından önerilen her ilacı denemeye rağmen, gözleri giderek kötüleşti”