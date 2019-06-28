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Bir nedenle gözlerini kaybetti ama neşesini asla!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 28.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bu kör golden retriver Jake ve onun rehber köpeği olan en iyi arkadaşı Addie insanların kalplerini ısıtıyor. Bu köpeğin yaşadıkları sizlerin hayata bakış açınızı değiştirecek.

Bir nedenle gözlerini kaybetti ama neşesini asla!

Zorlu görevler yalnızca sizi test etmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek arkadaşlarınızın kim olduğunu da gösterir. Böylece, 2 yaşında bir Golden Retriever olan Jake vizyonunu yitirdiğinde, oda arkadaşı Addie'nin ayağa kalkması ve onun yeni hayatına alışması için ona yardım etmesi gerekiyordu. Ve o yaptı. Son birkaç yıl boyunca, Addie kesinlikle iyi kızların en iyisi olarak görülmeye layık, hem sadık bir rehber hem de yoldaş olarak kendini tekrar tekrar kanıtladı.

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“Önceki Golden Molly'miz vefat ettikten sonra Jake'i aldık ve Golden Wrigley'imiz öldükten sonra Addie hayatımıza girdi. Jake, arkadaşı gittikten sonra çok üzgündü ve bir kardeşe ihtiyacı olduğunu biliyorduk ”dedi.

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“Jake, Addie’nin sesini ve kokusunu takip ediyor. Jake’in ameliyatından sonra, Addie, bir süre onu kendi başına izlemeye alışıncaya dek yakasına küçük bir zil takmıştı. ”

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Jake’in sorunları 2 yaşına geldiğinde başladı. “Gözleriyle ilgili bir sorun fark ettik ve sonunda artık gözyaşı üretmediğini gördük”

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“Sonraki aylarda, veterinerimizin göz uzmanı tarafından önerilen her ilacı denemeye rağmen, gözleri giderek kötüleşti”

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“Acı verici bir kararla karşı karşıya kaldık: Jake’in gözlerini alacaktı ya da uyutulacaktı.”

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“Her iki seçenek de çok acımasız görünüyordu.”

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“Ancak, önümüzdeki birkaç gün içinde, bazı kör köpeklerin sahipleri ile bağlantıya geçtik”

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“Mutlu, normal hayatlar sürdükleri görüşlerini kaybettikten sonra köpeklerimizin esnekliği konusunda bizi teşvik ettiler”

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“Veterinerimiz aynı zamanda bize bir köpeğin gözlerinin, duyu listesindeki 3 numaralı olduğunu, hem koku hem de işitme duyusunun onlar için daha önemli olduğunu söyledi.”

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“Bu bilgiyi aklımızda tutarak, Jake’in gözlerinin alınmasına onay vererek ilerlemeye karar verdik”

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“Ameliyattan uyandıktan hemen sonra, veterinerimiz Jake'in kuyruğunu sallamaya başladığını söyledi”

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“Acı ayları bitmişti ve bize haber veriyordu!”

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“Yeni hayatına uyum sağladığı zaman uyum süresine sahip olmasına rağmen, koşullarına kolayca adapte olması bizi sürekli şaşırttı”

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“O hala bir şeylere çarpıyor, ama aynı zamanda evi dolaşıyor ve mahallemizi şaşırtıcı bir şekilde yürüyor. Ve neyse ki, eğlenceli doğası geri döndü! ”

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“Yaptığımız seçim için çok mutluyuz ve bunu yapmaya teşvik eden birçok insan için minnettarız. Jake, bize her gün tüm zorluklarına rağmen hayatının hala büyük bir amaç ve değer taşıdığını hatırlatıyor ”dedi.

Gezmediklerinde ya da maceralara çıkmadıklarında, Jake ve Addie normal bir yavru hayatı yaşarlar. Tipik günleri genellikle sabah yürüyüşü ve kahvaltı ile başlar. “Kahvaltıdan sonra her zaman biraz kestiririz. Sonra oyun zamanı! Birlikte dışarıda oynayabildiğimiz ve sincapları kovalayabileceğimiz yılın sıcak zamanını seviyoruz! ”

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