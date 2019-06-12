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Bir öğrenci, teziyle annelik fotoğrafı çekiyor ve sonra sosyal medyada olanlar oluyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 12.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenci, yazması 4 yıl süren epigenetik tezini tamamladı. Tezini yavrusu gibi gören bu genç kadın, yaptığı fotoğraf çekimini Twitter'da paylaşarak ilginç bir akım başlattı.

Bir öğrenci, teziyle annelik fotoğrafı çekiyor ve sonra sosyal medyada olanlar oluyor!

Dünyanın dört bir yanındaki birçok öğrencinin mezuniyet tezini vermesi çok önemli ve haklı gurur barındıran bir olaydır. Bu önemli akademik başarı, öğrencilerin okuduğu yıllar boyunca edindikleri bilgileri test eder ve öğrencilerin çalışmalarının karşılığını almasını sağlar.

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Bu önemli dönüm noktasını anmak için öğrenciler de eğlenceli bir biçimde yaratıcı olabiliyorlar. Son zamanlarda, 26 yaşındaki bir üniversite öğrencisi olan Sarah Whelan Curtis, tezini nihayet "doğurduktan" sonra, eğlenceli bir analık fotoğrafı çektirerek bu durumu eğlenceli bir seviyeye taşıdı.

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Fotoğrafları, tez yazmayı çocuk doğurmakla karşılaştırma fikri birçok öğrenci arasında hızla yayıldı.

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Curtis Yahoo Lifestyle'a ailesinin gelecekteki planları hakkında açıklamalar yaptığını söyleyen Sarah: “Çok fazla yeğenim var ve annem bana ya doktoranı bitir ya da bana bir torun ver derdi. Ben de ona doktora derecemi verdim ”dedi.

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Birçok insanın yeni doğan fotoğraflarını paylaştığını gördükten sonra Sarah, komik bir fikir daha buldu. Tezi varken, bir bebek battaniyesi kaptı, tezini içine sardı ve kocasına “yenidoğan” fotoğraflarını çektirdi. Pek çok insan, Sarah'ın 4 Haziran'dan bu yana 252 bindan fazla beğeni ve neredeyse 50 bin tweet attığı bu fikrine bayıldı. Sarah, çok fazla övgü aldı ve mezun öğrencilerin kendi “bebeklerinin” fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

İşte gelen bazı paylaşımlar...

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