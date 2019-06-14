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Bir orası eksikti demeyin! Bu desenlere hayran kalacaksınız

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Kulağınızın etrafından geçen bir iğne düşüncesi bile başınızı döndürmeye yetebilir. Ama düşünceden ziyade boyun dövmeleri bir gerçek ve bunları yaptıran cesur yürek insanlar var.

Bir orası eksikti demeyin! Bu desenlere hayran kalacaksınız

İster yaptırır ister yaptırmazsınız karar tamamen size kalmış olsun ama yapılma anını düşününce içiniz gıcıklansa da sanatçıların insan vücudunun bu hassas kısmını mürekkepledikleri yaratıcı desenlere hepimizin hayran kalacağını düşünüyorum. Tüm iltifatları hak eden en iyi boyun dövmelerinin bir listesini sizler için hazırladık.
Zarif dokunuşlardan optik illüzyonlara, bu muhteşem tasarımları incelemek ve tercihlerinizi belirmemek için fotoğraflara bir göz atın.

İşte o boyun dövmeleri...

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