YEMEK

Bir oturuşta 7 kilo aldı! 40 kiloluk Ceren 23 dakikada 255 çöp şiş yedi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

Antalya'da 21 yaşındaki Ceren Yılmaz, katıldığı bir yarışmada 255 çöp şiş yedi. Yarışma sonrası 7 kilo alan Yılmaz, cep telefonu, çeyrek altın ve 5 ay boyunca ücretsiz yemek kazandı.

Bir oturuşta 7 kilo aldı! 40 kiloluk Ceren 23 dakikada 255 çöp şiş yedi

Antalya'da üniversiteli Ceren Yılmaz (21), bir et restoranının düzenlediği yarışmada 23 dakikada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yedi.

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Et restoranına olan ilgili artırmak isteyen bir işletmeci, 45 dakikada 200 çöp şiş yiyebilen kadın müşterisine 5 bin 500 TL değerinde bir cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı vereceğini duyurdu. Erkeklerde ise yaerışmayı kazanma şartı olarak 301 çöp şiş şartı kondu.

Üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz da yarışmaya katılmak için restorana geldi. Minyon yapısı nedeniyle 200 çöp şiş yiyemeyeceği düşünülen Yılmaz, tartıya çıkarılarak kilosuna bakıldı. 40 kilogram gelen Yılmaz'ın hiç şansı olmadığını düşünen restoran sahibi İlyas Demir, "200 şişi yersen sana 4 ay değil, 5 ay boyunca ücretsiz yeme hakkı vereceğim" dedi. Ardından çöp şişler Yılmaz'a ikram edildi. 23 dakikada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yiyen ve çay içen Ceren Yılmaz, hediyelerin sahibi oldu. 4 kilogramlık kuzu etinden yapılan çöp şişleri yiyen Ceren, tartıya çıktığında 47 kilogram olduğunu gördü.

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'Midem çatlar diye çok korktum'

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Yarışmaya katılmak istediğini, anlatınca yakınlarının dahi bu işi yapamayacağını söylediğini kaydeden Yılmaz, kendisinden emin olduğunu belirtti. Yemek yemeyi çok sevdiğini ve insanın sevdiği şeylerde başarılı olabileceğini aktaran Yılmaz, "Herkes 'yapamazsın' dedi. Ama ben kendime güveniyordum, başardım. Şişler önüme konulduğunda hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Midem çatlar mı diye çok korkmuştum" ifadelerini kullandı.

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Ceren Yılmaz'a dair tüm tahminlerinin alt üst olduğunu ve çok yanıldığını aktaran restoran sahibi İlyas Demir ise, "İlk çöp şişi eline alır almaz kafasını gömdüğünü gördüm. Sanki hiç yemek yememiş gibiydi. O an anladım hepsini yiyeceğini" dedi.

Kadınlarda 350, erkeklerde 400 çöp şiş yiyebilene ise 3 tekerli kapalı kasa elektrikli motosiklet vereceğini de duyuran Demir, Antalya dışından çok sayıda misafirinin yarışmaya katılmak için yola çıktığını söyledi.

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