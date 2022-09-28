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Bir Peri Masalı dizisinin Onur'u Taro Emir Tekin kimdir, aslen nereli? Taro Emir Tekin kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

28.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekrana gelecek olan Bir Peri Masalı dizisinde Onur karakterine hayat veren Taro Emir Tekin'in hayatı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Alina Boz, Nazan Kesal gibi isimlerin de yer aldığı dizide Onur'u canlandıracak olan Taro Emir, daha önce Sadakatsiz dizisinde rol almıştı. Peki Bir Peri Masalı dizisinin Onur'u Taro Emir Tekin kimdir, aslen nereli? Taro Emir Tekin kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı...

Bir Peri Masalı dizisinin Onur'u Taro Emir Tekin kimdir, aslen nereli? Taro Emir Tekin kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Daha önce ekranlarda Sadakatsiz dizisinde rol alan Taro Emir Tekin, bu akşam FOX TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı'nda izleyicinin karşısına çıkacak. Dizide Onur Köksal karakterine hayat verecek olan oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki Taro Emir Tekin kimdir?

BİR PERİ MASALI'NIN ONUR'U TARO EMİR TEKİN KİMDİR?

24 yaşında olduğu bilinen Taro Emir Tekin , Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğludur. Uzun seneler yurt dışında yaşadığı bilinen Taro Emir, Oxford'dan drama eğitimi almıştır ve 3 sene boyunca Amerika'da hayatını devam ettirmiştir.

Ayrıca eğitim aldığı Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Taro Emir Tekin eğitimlerini sonlandırdıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

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Can Evrenol'un dikkat çekmiş olan oyuncu, Çıplak dizisinin ilk sezonunun sonlarına Bulut rolüyle katılmıştır. Emir Taro Tekin, geçtiğimiz dönemde Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde ise Selçuk karakterini canlandırmıştır.

Taro Emir Tekin, şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı'nda Onur karakterine hayat vermektedir.

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