Bir Peri Masalı ne zaman? Bir Peri Masalı dizisi hangi güne alındı? Sevilen dizinin yeni yayın günü...

Bir Peri Masalı son olarak 11. bölümüyle 7 Aralık Çarşamba günü seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Bir Peri Masalı bu hafta yeni yayın gününde yayınlanacak. Peki, Bir Peri Masalı ne zaman, hangi gün? İşte Bir Peri Masalı'nın yayın günü ve detaylar...
Final haberiyle gündeme gelen Bir Peri Masalı'nın yayın günü değişti. FOX ekranlarının dizisi Bir Peri Masalı'nın yeni bölümü 20 Aralık Salı günü yayınlanacak.
Bir Peri Masalı reytinglerde düşüş yaşadığı için final yapma kararı aldı. Dram dizisi Bir Peri Masalı, 13. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor.
Alina Boz
Tarık Emir Tekin
Hazal Filiz Küçükköse
Mustafa Mert Koç
Tülin Ece
Nazan Kesal