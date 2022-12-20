MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Peri Masalı ne zaman? Bir Peri Masalı dizisi hangi güne alındı? Sevilen dizinin yeni yayın günü...

Bir Peri Masalı ne zaman? Bir Peri Masalı dizisi hangi güne alındı? Sevilen dizinin yeni yayın günü...

20.12.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Peri Masalı adlı FOX Tv'nin yeni sezon dizisinin yayın günü değişti. Başrollerine Alina Boz ve Taro Emir Tekin'in yer aldığı dizi dram türünü ele alıyor. Bir Peri Masalı'nın final yapacağı haberi hayranlarını üzmüştü. Son olarak diziden yayın günü değişikliği haberi geldi. Peki, Bir Peri Masalı ne zaman? Bir Peri Masalı dizisi hangi güne alındı? Sevilen dizinin yeni yayın günü...

Bir Peri Masalı ne zaman? Bir Peri Masalı dizisi hangi güne alındı? Sevilen dizinin yeni yayın günü...

Bir Peri Masalı son olarak 11. bölümüyle 7 Aralık Çarşamba günü seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Bir Peri Masalı bu hafta yeni yayın gününde yayınlanacak. Peki, Bir Peri Masalı ne zaman, hangi gün? İşte Bir Peri Masalı'nın yayın günü ve detaylar...

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Final haberiyle gündeme gelen Bir Peri Masalı'nın yayın günü değişti. FOX ekranlarının dizisi Bir Peri Masalı'nın yeni bölümü 20 Aralık Salı günü yayınlanacak.

Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimler?

BİR PER MASALI FİNAL Mİ OLUYOR?

Bir Peri Masalı reytinglerde düşüş yaşadığı için final yapma kararı aldı. Dram dizisi Bir Peri Masalı, 13. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor.

bir peri masalıı

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU

Alina Boz

Tarık Emir Tekin

Hazal Filiz Küçükköse

Mustafa Mert Koç

Tülin Ece

Nazan Kesal

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin efsane ismini bir de şimdi görünKurtlar Vadisi'nin efsane ismini bir de şimdi görün
İşte Çikita Muz ile tanınan Ajdar'ın son haliİşte Çikita Muz ile tanınan Ajdar'ın son hali
Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurduÇaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu
Anahtar Kelimeler:
FOX Alina Boz Taro Emir Tekin Oyuncu altın gram altın gram fiyatı altının ons fiyatı gram fiyatı ons fiyatı son dakika altın son dakika altın fiyatları ele dakika altın fiyatları altının ons anlık canlı gününde

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Gelen cinsellik itirafına "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı

Gelen cinsellik itirafına "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı

Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu

Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu

Kabataş'ta tramvay raydan çıktı! Yaralılar var

Kabataş'ta tramvay raydan çıktı! Yaralılar var

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.