Bir Peri Masalı ne zaman? Bir Peri Masalı dizisi hangi güne alındı? Sevilen dizinin yeni yayın günü...

Bir Peri Masalı son olarak 11. bölümüyle 7 Aralık Çarşamba günü seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Bir Peri Masalı bu hafta yeni yayın gününde yayınlanacak. Peki, Bir Peri Masalı ne zaman, hangi gün? İşte Bir Peri Masalı'nın yayın günü ve detaylar...

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Final haberiyle gündeme gelen Bir Peri Masalı'nın yayın günü değişti. FOX ekranlarının dizisi Bir Peri Masalı'nın yeni bölümü 20 Aralık Salı günü yayınlanacak.

BİR PER MASALI FİNAL Mİ OLUYOR?

Bir Peri Masalı reytinglerde düşüş yaşadığı için final yapma kararı aldı. Dram dizisi Bir Peri Masalı, 13. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU

Alina Boz

Tarık Emir Tekin

Hazal Filiz Küçükköse

Mustafa Mert Koç

Tülin Ece

Nazan Kesal



