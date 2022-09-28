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Bir Peri Masalı dizisinin Zeynep'i Alina Boz kimdir, aslen nereli? Alina Boz kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

28.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekrana gelecek olan Bir Peri Masalı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Alina Boz'un hayatı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Taro Emir Tekin, Nazan Kesal gibi isimlerin de yer aldığı dizide Zeynep'i canlandıracak olan Alina Boz, kendisini bir peri masalının içerisinde bulacak. Peki Bir Peri Masalı'nın Zeynep'i Alina Boz kimdir, aslen nereli? Alina Boz kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte hayatı...

Bir Peri Masalı dizisinin Zeynep'i Alina Boz kimdir, aslen nereli? Alina Boz kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Bir Peri Masalı dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek olan Alina Boz'un hayatı merak ediliyor. Fragmanlarıyla dikkat çeken dizide Zeynep karakterinin hayatı doğum gününde yüklü miktarda para bulmasıyla değişecek. Peki Bir Peri Masalı'nın Zeynep'i Alina Boz kimdir, aslen nereli?

BİR PERİ MASALI'NIN ZEYNEP'İ ALİNA BOZ KİMDİR?

14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada dünyaya gelen Alina Boz'un annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür. İlkokula başlayana dek Rusya'da kalan Alina Boz, ailesinin işleri sebebiyle Türkiye'ye dönmüştür. Henüz 7 yaşında İstanbul'a gelen isim, burada Türkçe öğrenmiş ve ilkokulu burada okumuştur. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olan isim, mezuniyet sonrası Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

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Ailesi tarafından ilkokulda Barış Manço Kültür Merkezi'ne yazdırılmıştır ve 7 yıl burada oyunculuk yapmıştır. Dergi çekimleri ve reklamlarda roller almasının sonrasında oyunculuk kariyerine 2013 senesinde Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başlamıştır. Paramparça dizisinde Hazal olarak rolüne hayat vermiştir.

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2016 yılında Kaçma Birader filminde, 2017 yılında Böluk filminde rol almıştır. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolüne hayat veren isim, aynı sene Elimi Bırakma dizisinde de başrol oynamıştır. Netflix'te yayınlanan Aşk 101'de başrol oynayan isim, 2021 yılında Maraşlı dizisinde rol almıştır.

ALİNA BOZ'UN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 3 senedir birliktelik yaşamakta.

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