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  4. Bir saatte şov yapmış! Polis bile şaşkına döndü... Üstünden 750 TL çıktı

Bir saatte şov yapmış! Polis bile şaşkına döndü... Üstünden 750 TL çıktı

07.03.2025 16:36
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.03.2025 16:36
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Elazığ'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir saatte 750 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk cuma namazında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

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BİR SAATE 750 TL

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinde bir saatte topladığı 750 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yapıldığı bildirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Elazığ Ramazan
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