Mynet Trend

Bir sanatçı, 20 yıl boyunca kızını kayda aldı! İşte o kolaj...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Hollandalı bir sanatçı, kızının yirmi yıl boyunca haftada bir videosunu çekti. Sanatçı, 20 yılın ardından çektiği videolardan oluşan kolajı kendi YouTube kanalında yayınladı.

Bir sanatçı, 20 yıl boyunca kızını kayda aldı! İşte o kolaj...

Anadolu’da bir çocuk doğunca, onunla beraber büyüyecek bir ağaç dikilir. Gelişen teknoloji ile beraber bu alışkan yerini çocukların ilk doğduğu andan itibaren çekilen fotoğraf ve videolarına bırakmaya başladı. Fotoğraf ve video çekmenin bu kadar basit olmadığı yıllarda bir sanatçı, uzun bir çalışma başlattı.

GERÇİRDİĞİ DEĞİŞİMİ BİRKAÇ DAKİKADA GÖSTERİYOR

Film yapımcısı da olan Frans Hofmeester, yıllardır çocuklarının videolarının çekiyor. Hofmeester, yıllardır çektiği videoları birkaç yıldır, bebeklikten itibaren bir araya getirerek bir kolaj oluşturuyor. Sanatçının kolajı, bir insanın bebeklikten yetişkinliğe geçerken nasıl değişimler gösterdiğini birkaç dakika içerisinde gösteriyor.

VİDEODAKİ MÜZİĞİ MATEO MESSİNA BESTELEDİ

Hofmeester, kızının 20 yıldır çektiği videolarından oluşturduğu kolajı da YouTube kanalında yayınladı. Yaklaşık 1040 farklı videodan bir araya getirilen video kolajda, sanatçının kızının bebekliğinden 20 yaşına gelişini görüyoruz. Videoya eşlik eden bir de müzik var. Hofmeester’in kızı için hazırladığı videoya eşlik eden müziği, Grammy Ödüllü Hollywood ve Netflix filmlerine müzik üreten besteci Mateo Messina özel olarak besteledi.

İLK ÇALIŞMASI DEĞİL

Film yapımcısı ve sanatçı olan Frans Hofmeester’in kızının 20 yıllık videolarından oluşturduğu kolaj video, sanatçının böyle ilk çalışması değil. Sanatçı, YouTube kanalından benzer videoları çocuklarının önceki yaşlarında da kolajlayarak yayınladı. Hofmeester, aynı şekilde kolaj videolarını oğlu içinde hazırlayıp yayınlıyor.

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Eşi, en yakın arkadaşıyla kaçınca akıllara zarar bir yöntemle intikam aldı!Eşi, en yakın arkadaşıyla kaçınca akıllara zarar bir yöntemle intikam aldı!
Kira ödemesi durunca fark ettiler! 3 yıl sonra bulunduKira ödemesi durunca fark ettiler! 3 yıl sonra bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
video kolaj youtube sosyal medya Çocuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Cep telefonu sipariş etti, gelen ürünleri görünce inanamadı

Cep telefonu sipariş etti, gelen ürünleri görünce inanamadı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Onları görünce durup tek tek saydı

Onları görünce durup tek tek saydı

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı

Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı

2 saat boyunca kalbi duran 7 çocuk ölümden döndü

2 saat boyunca kalbi duran 7 çocuk ölümden döndü

Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

Kimya deneyi yaptı güzellik kraliçesi oldu!

Kimya deneyi yaptı güzellik kraliçesi oldu!

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.