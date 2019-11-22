Bir sanatçı, 20 yıl boyunca kızını kayda aldı! İşte o kolaj...

Anadolu’da bir çocuk doğunca, onunla beraber büyüyecek bir ağaç dikilir. Gelişen teknoloji ile beraber bu alışkan yerini çocukların ilk doğduğu andan itibaren çekilen fotoğraf ve videolarına bırakmaya başladı. Fotoğraf ve video çekmenin bu kadar basit olmadığı yıllarda bir sanatçı, uzun bir çalışma başlattı.

GERÇİRDİĞİ DEĞİŞİMİ BİRKAÇ DAKİKADA GÖSTERİYOR

Film yapımcısı da olan Frans Hofmeester, yıllardır çocuklarının videolarının çekiyor. Hofmeester, yıllardır çektiği videoları birkaç yıldır, bebeklikten itibaren bir araya getirerek bir kolaj oluşturuyor. Sanatçının kolajı, bir insanın bebeklikten yetişkinliğe geçerken nasıl değişimler gösterdiğini birkaç dakika içerisinde gösteriyor.

VİDEODAKİ MÜZİĞİ MATEO MESSİNA BESTELEDİ

Hofmeester, kızının 20 yıldır çektiği videolarından oluşturduğu kolajı da YouTube kanalında yayınladı. Yaklaşık 1040 farklı videodan bir araya getirilen video kolajda, sanatçının kızının bebekliğinden 20 yaşına gelişini görüyoruz. Videoya eşlik eden bir de müzik var. Hofmeester’in kızı için hazırladığı videoya eşlik eden müziği, Grammy Ödüllü Hollywood ve Netflix filmlerine müzik üreten besteci Mateo Messina özel olarak besteledi.

İLK ÇALIŞMASI DEĞİL

Film yapımcısı ve sanatçı olan Frans Hofmeester’in kızının 20 yıllık videolarından oluşturduğu kolaj video, sanatçının böyle ilk çalışması değil. Sanatçı, YouTube kanalından benzer videoları çocuklarının önceki yaşlarında da kolajlayarak yayınladı. Hofmeester, aynı şekilde kolaj videolarını oğlu içinde hazırlayıp yayınlıyor.

