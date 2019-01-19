Bir semte adını veren ölümsüz aşk! Zeynep Kamil Hastanesi'nin gerçek hikayesi

Sürgünlere, tehditlere direnen, acıyı bal eğleyen bir aşk. Mısır’da doğan, İstanbul’da ölümsüzleşen bir yüce sevda. Prensesimiz Züheyla Zeynep... Yoksul delikanlımız ise Yusuf Kamil... O zaman başlasın hikaye... Yusuf Kamil yoksul bir ailenin çocuğuydu. Malatya’nın Arapgir’in de doğdu ve küçük yaşta yetim kaldı. Amcası Osman Paşa onu yanına aldı, okuttu. Zeki, becerikli, dürüst ve çalışkandı.. Bilgi ve yetenek olarak yaşıtlarından farklıydı.. 21 yaşında Divan-ı Hümayun Kalemi’ne katip oldu.. 4-5 yıl İstanbul’da çalıştıktan sonra Mısır’a Vali Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın sarayına atandı. Züheyla Zeynep... Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 3 kızından biriydi. Hidiv Sarayının prensesiydi. Duygusaldı, narindi. Yüreği insan sevgisiyle doluydu… Kahire’nin yoksullarına yardım eder, Herkesin dertleriyle ilgilenirdi.. Büyüdükçe güzelleşti.. İsteyeni çoktu ama babası üstüne titriyor ve kızına layık ince ruhlu birini arıyordu. Kader Yusuf Kamil ile Züheyla Zeynep’i Kahire’de buluşturdu.. Katip Kamil, Hidiv Sarayında işe başladıktan sonra Vali Mehmet Ali Paşa ile tanıştı. Kısa sürede gözüne girdi, güvenini kazandı. Konuşması ve yazılarıyla öylesine etkiledi ki, bir süre sonra Mısır Hazinesinin katibi oldu. Yeni görevi nedeniyle sık sık valinin yanına çıkıyor ve kızı Züheyla Zeynep’i görüyordu..

VALİ KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA AŞKI ONAYLADI! İkisi de birbirinden etkilenmişti. Yusuf Kamil ne zaman valinin yanına çıksa, Zeynep’in yüzü kızarıyor, kalbi sanki yerinde duramıyordu… Gel zaman, git zaman Kamil, Mehmet Ali Paşa’ın evladı gibi oldu.. Sürekli rütbe atlıyordu. 30’lu yaşlara gelince artık albaydı. Ve bir gün Paşa çagırdı Kamil’i yanına. “Zeynep ile birbirimize yakışıyorsunuz. Kızımı sana nikahlıyorum” dedi. ÇATLAK SESLER YÜKSELDİ Dillere destan bir düğün yapıldı ve prenses Zeynep, yoksul delikanlı Kamil’e nikahlandı. Ancak, sarayda bu evliliğe karşı çıkan çoktu. Kim oluyor da bu Kamil denen sıradan bir halk çocuğu Kavalalı ailesinden kız alıyordu. Nikah öylesine tepki almıştı ki, sarayın huzuru kaçmıştı. Mehmet Ali Paşa ortalık yatışsın diye Kamil’i kısa süreliğine İstanbul’a gönderdi.. 1845 yılıydı. Sultan Abdülmecid, kızı Adile Sultan’ı evlendiriyordu . Kamil bizzat sultana Mehmet Ali Paşa’nın tebriklerini ve hediyelerini sunacaktı. Sultan ile aralarında sıcak bir dostluk oluştu. Abdülmecid onu Mirimiranlık(beylerbeyi) rütbesine yükseltti. Kamil Mısır’a geri döndüğünde bütün kayınbiraderleri ile Mısır’ın ileri gelen eşraf ve devletlularını kendisine cephe almıştı..

MUTLU HAYAT KABUSA DÖNDÜ Bir süre sonra Kamil ile Zeynep’in mutlu hayatı kabusa dönüştü… Önce Mehmet Ali Paşa, ardından yerine geçen oğlu İbrahim Paşa öldü. Yeni vali Abbas Paşa, Kamil’e diş bileyenlerin başında geliyordu.. Koltuğa oturur oturmaz Kamil’e boşanacaksın dediler.. Direnince Asvan’a sürgüne gönderdiler. Hastalandı, doktor istedi vermediler. “Ya boşanacaksın, ya zindanı boylayacaksın” dediler. Tam zindanı boylayacakken, prenses Zeynep’in gönderdiği terliği aldı Kamil. Ve terliğin astarındaki gizli aşk mektubunu okudu. “Hastasın, zindana girme..Seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim” Kamil bu satırları okuduktan sonra gönül rahatlığıyla ve hiç tereddüt etmeden kendisine zorla uzatılan boşanma belgesini imzaladı. Zaman su gibi aktı. Kamil’in sürgündeki üç ayı dolmuştu. Bir yolunu buldu ve Sultan Abdülmecid’i durumundan haberdar etti. Çok sinirlenen sultan Abdülmecid, Mısır Valisi Abbas Paşa’ya sert bir ferman gönderdi. “Bizzat kendin Asvan’a gidip, Yusuf Kamil’i sağ salim buraya göndereceksin” Ferman padişahındı. Sürgün bitmiş, Kamil İstanbul’a dönmüştü.. Sıra prenses Zeynep’i getirmeye kalmıştı.

YILLAR SONRA TEKRAR KAVUŞTULAR Yine bir yolunu buldu ve derdini Sultan'a açtı. Abdülmecid, Abbas Paşa’ya yine bir ferman yolladı. “Tez elden Züheyla Zeynep Hanım'ı İstanbul’a gönder” Abbas Paşa tez elden gönderdi Prenses Zeynep’i. Yıllar sonra Kamil ile Zeynep nihayet birbirine kavuşmuştu. Eski evlilere ikinci kez nikah kıyıldı. Damadın şahidi Sadrazam Reşit Paşa, gelinin şahidi ise Şeyhülislam Arif Hikmet Bey oldu. Üsküdar’da bir yalıya yerleştiler. Zeynep, kocasına kavuşmasının mutluluğuna tutunmuş, iyiliklerini de artırmıştı. PEK ÇOK YETİME ANA BABA OLDULAR Nerede bir şeye ihtiyaç var, koşuyordu. Tüm bu iyiliklerin ve aşklarının arasında yaş aldılar. Ama bir çocukları olmadı işte. Onlar da hayıflanmak yerine birçok yetime ana baba oldu. Sonra Üsküdar Nuhkuyusu’nda bir arsa aldılar ve 100 yataklı bir hastane kurdular. Hastalar burada ücretsiz bir şekilde şifalarını buldu. Geri kalan her şey de en ufacık bir noktasına kadar düşünülmüştü. Göz kamaştıran bahçesi, külliyesi Hatta külliyeyi bir de camii ile taçlandırdılar.