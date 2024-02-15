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  4. Bir set aşkı daha gerçek oldu! Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan aşkını ilan etti

Bir set aşkı daha gerçek oldu! Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan aşkını ilan etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2024 09:27 | Son Güncelleme:
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Trt1'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nda set aşkı gerçek oldu. Dizide Taner karakterine hayat veren Berk Atan gönlünü yeni sezonda kadroya dahil ve sonra diziden ayrılan güzel oyuncuya kaptırdı. Atan, aşkını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Cumartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinden set aşkı çıktı. Dizide Taner karakterini canlandıran Berk Atan gönlünü diziye yeni sezonda dahil olan ve diziden ayrılan o isme kaptırdı.

BERK ATAN 2

Berk Atan'ın diziye “Yeşim” rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler’le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

berk atan

Atan, son olarak 'Bir Sevdadır' dizisinde oynayan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.

Sude Zülal Güler

Sude Zülal Güler de sevgilisinden gelen çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Berk Atan gönül dağı gönül karakteri
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