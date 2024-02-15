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Fiyatı düştü! Ultenic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge'de kaçırılmayacak fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
15.02.2024 11:44 | Son Güncelleme:
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Ev temizliğinde devrim yaratan HEPA filtreli robot süpürgeler, son yılların en çok satan teknolojik cihazları arasında yer alıyor. Evinizi temizlerken havada uçuşan tozlardan, alerjenlerden de kurtulmanızı sağlayan bu cihazlar, evcil hayvan sahipleri ve alerjik bünyeye sahip kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor. Zahmetli temizlik işlerinden kurtulmanızı, alerjenlere ve tozlara meydan okumanızı sağlayan HEPA filtreli robot süpürgeyle tanışmaya ne dersiniz? Üstelik önereceğimiz ürün indirimde!

Fiyatı düştü! Ultenic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge'de kaçırılmayacak fırsat

Ev temizliği yapmak sıkıcı ve zahmetli bir görev. Ancak, artık teknolojinin gücü sayesinde evinizi temizlemek için kullanabileceğiniz yenilikçi bir çözüm var: HEPA filtreli robot süpürgeler! Bu akıllı cihazlar, sadece temiz bir ev sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alerjenleri ve tozları ortadan kaldırarak sizin ve sevdiklerinizin sağlığını korur. Bugüne özel 2640 TL indirimle satışta olan Ultenic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge, piyasadaki en çok satan HEPA filtreli cihazlar arasında yer alıyor. Siz de hijyenin ve temizliğin keyfini yaşamak isterseniz, ürün incelememize mutlaka bir göz atmalısınız.

Evcil hayvanı olanların gözdesi: Ultenic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge, 3000Pa, Beyaz

Adsız tasarım - 2024-02-15T111405.738

Öne çıkan özellikleri

  • Ultenic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge, 3000Pa emiş gücüne sahiptir, böylece yerleri derinlemesine temizleyebilir ve tüm evinizdeki kirleri ve tozları kolaylıkla emebilir.
  • Beyaz renkli şık bir tasarıma sahip olan bu robot süpürge, ev dekorunuza zarif bir dokunuş katacaktır.
  • Otomatik Çöp İstasyonu özelliği sayesinde, robot süpürge kullanım sonrasında kendiliğinden çöp kutusuna döner ve topladığı kirleri içeriye boşaltır. Böylece kullanıcının herhangi bir fiziksel teması veya çöp boşaltma ihtiyacı olmaz.
  • Temizlik alanını izlemek ve kontrol etmek için Lidar navigasyon sistemine sahiptir. Bu sayede odalarınızın veya evinizin haritasını çıkarabilir ve etkili bir şekilde temizleyebilir.
  • Evi etkili bir şekilde süpürmek için engelleri algılamak için 360 derece tarama yapabilen 14 sensöre sahiptir.
  • Akıllı telefon uygulaması ile kontrol edilebilir ve programlanabilir. Kullanıcılar temizleme modlarını seçebilir, temizlik saatlerini ayarlayabilir ve robot süpürgenin çalışmasını uzaktan kontrol edebilir.
  • 500 ml toz haznesi kapasitesi ile uzun süreli temizlik yapabilir ve toz veya kirin düzenli olarak boşaltılması gereken miktarda biriktirilmesine yardımcı olur.
  • 2600mAh bataryası ile 2,5 saatlik kesintisiz temizlik süresi sunar. Şarjı bitince otomatik olarak şarj ünitesine geri döner ve kendisini şarj eder.
  • Dahili HEPA filtre sistemi sayesinde, havada bulunan alerjenleri ve tozları yakalar ve temiz havayı geri salar.
  • Eşikleri ve engelleri rahatlıkla aşabilen 10 cm yüksekliğinde bir tasarıma sahiptir, bu sayede tüm zeminlere ve farklı yüzeylere kolaylıkla uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Üründen Çok memnunuz. Herkese tavsiye ederiz. Ürün elimize çok hızlı ulaştı."

  • "Amazon sen bir harikasın. Aldığım her ürünü iyi ki almışım diyorum. Ultenic programını indirdim, bu kadarmı kolay olur kurulumu. Kurduktan sonra kendi gidip tüm evi gezip haritalandırdı, sonra da tertemiz yaptı. Denemek için toprak attım, bana mısın demedi. Evde İran kedimiz var inanılmaz tüy döküyor ona rağmen tüylerini topladı. Bir güzel gitti, kendi haznesini boşalttı. Saatini ayarladım biz eve gelmeden evi tertemiz yapmış geldiğimde ev mis. Yerde tek bir kedi tüyü yok, harika bir makina. Ultenic kesinlikle tavsiye ederim, düşünenler için en güzel robot süpürge derim."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


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