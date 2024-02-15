Türk kahvesi, filtre kahve ve dahası... Kahve çeşitlerinde %50'ye varan indirim başladı

Günün her saatinde kahve keyfi yapmayı seviyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Eşsiz lezzetiyle her yudumunda sizi mutlu edecek kaliteli kahvelerde kısa süreliğine %50'ye varan indirimler başladı. Dünyaca ünlü kahve markalarındaki indirimleri biz de sizin için bir araya getirdik. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz çeşit çeşit kahveleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte detaylar!

1. Nescafe ürünlerinde kaçırılmayacak fırsat

Hızlı ve pratik bir şekilde lezzetli kahveler yapmanızı sağlayan Nescafe, yıllardır dünya çapındaki en popüler kahve markaları arasında yer alıyor. Sıcak suya ya da süte ekleyip karıştırarak saniyeler içinde kahve keyfi yaşamanızı sağlayacak markanın kahveleri, lezzetiyle de damak çatlatıyor. Kahve sevenler için klasik lezzetlerin yanı sıra aromalı, sütlü ve kremalı kahveler de sunan markanın en sevilen ürünleri arasında Nescafe Gold, Nescafe Classic, Nescafe 3ü1 Arada, Nescafe Espresso bulunuyor.

2. Starbucks kahvelerde %50'ye varan indirim

Kahve deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Starbucks, dünya çapında en çok satan kahve markası olarak karşımıza çıkıyor. Toffee Nut Latte, Pumpkin Spice Latte gibi pek çok farklı kahve çeşidini de hayatımıza sokan marka her damak zevkine uygun ürünler sunarak kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Eğer siz de Starbucks lezzetlerini evde de tatmak isterseniz filtre kahveden aromalı kahvelere indirimdeki kahve çeşitlerine bir göz atmalısınız.

3. Moliendo kahvelerde %40'a varan indirim

Kolombiya, Honduras ve Uzak Doğu başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki yerli üreticilerden aldığı kahve çekirdeklerini kahve severlerle buluşturan Moliendo, klasik lezzetlerden aromatik lezzetlere pek çok kahve çeşidiyle öne çıkıyor. Evde kahve keyfi yapmayı sevenlerin gözdesi olan markanın kahveleri hazır indirimdeyken bir şans vermeye ne dersiniz?

4. A Roasting Lab kahvelerdeki indirimleri keşfedin

Zengin kahve çeşitleriyle öne çıkan A Roasting Lab, son zamanların en popüler kahve markalarından biri olmayı başardı. Marka, eşsiz lezzete sahip kahve çekirdeklerinden elde edilmiş ürünleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Kahve kültürünü daha geniş bir alana yaymaya çalışan A Roasting Lab, kaliteli kahveyi uygun fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşturmaya çalışıyor.

5. The Whirl kahve ile uygun fiyata lezzeti yakalayın

Kahve tutkunlarına unutulmaz bir lezzet deneyimi sunan The Whirl kahveler, özenle seçilen kahve çekirdeklerinin birer ürünü olarak karşımıza çıkıyor. En kaliteli kahve çekirdeklerini seçen ve bu çekirdeklerin en iyi hallerini ortaya çıkarmak için titiz bir işleme sürecinden geçiren marka, yüksek kaliteli ve taze lezzetleriyle kullanıcılarından tam not alıyor.

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